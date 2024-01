Mucho más que una eliminatoria para el Barça y para Xavi en la visita a Unionistas en los octavos de la Copa

El Barça visita este jueves Salamanca para medirse a Unionistas, equipo de la Primera RFEF, en un partido en el que hay mucho más en juego que el billete para los cuartos de final de la Copa del Rey. Xavi Hernández y su proyecto llegan más tocados que nunca tras la contundente derrota ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España, lo que convierte en imprescindible para los azulgranas no solo una victoria ante un equipo de la tercera categoría del fútbol español, sino hacerlo de manera contundente.

"Estamos tocados. Las derrotas contra el Madrid en una final cuestan de digerir, pero tenemos que hacer borrón y cuenta nueva", explicó el técnico blaugrana en su rueda de prensa de ayer. Eso sí, Xavi aseguró que cuenta con el total y absoluto respaldo de la plantilla. "El día que los jugadores no estén conmigo, cogeré las cosas y me iré para casa. Hablamos mucho, no solo con los capitanes", añadió el egarense.

"El objetivo es ganar títulos. Se ha perdido uno contra el Madrid. Estuvimos muy mal y pedí perdón. No estuvimos a la altura de este club, pero el primer objetivo era clasificarse para los octavos de la Champions, y sobre todo ganar los títulos importantes: Copa, Liga y Champions», explicó el entrenador del FC Barcelona. "Si no se gana y no se consiguen títulos, habrá consecuencias, lo he dicho desde el primer día", añadió.

La eliminatoria es, en gran medida, una trampa para el Barça. Unionistas es el equipo revelación de la presente edición copera, siendo el único equipo de la tercera categoría del fútbol español que sigue con vida. También el único que no es de Primera, tras la eliminación del Tenerife este martes. Tras dejar fuera al Sporting –de Segunda–, después el que cayó fue el Villarreal y ahora habrá lleno hasta la bandera en el Reina Sofía (6.000 espectadores) para buscar el milagro ante un equipo azulgrana que vive sus horas más bajas.

Xavi Hernández hará rotaciones, pero las justas, pues tendrá que tener cuidado ante un rival con nada que perder y que pondrá una gran intensidad en el duelo. Sin Ronald Araujo, con molestias y que se suma a las bajas de Cancelo, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Gavi, Raphinha y Ter Stegen, el canterano Héctor Fort apunta al lateral, pero el resto de la defensa será la titular.

Oriol Romeu y Fermín podrían ser las novedades en el medio, mientras que arriba se espera la presencia de Joao Félix, que ha perdido la titularidad en los últimos partidos por su irregular rendimiento. El puesto de nueve será Robert Lewandowski, mientras que Xavi tendrá que decidir entre Lamine Yamal y Ferran Torres para el otro puesto del tridente ofensivo.