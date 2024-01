La increíble historia del tenista Sumit Nagal: de tener 900 euros en el banco... a ganar más de más de 160.000 en el Open de Australia

El tenista Sumit Nagal, actual número 137 del ranking ATP, está haciendo en historia en el Open de Australia tras conseguir vencer en la primera ronda del torneo al kazajo Alexander Bublik por 6-4, 6-2 y 7-6. El jugador indio, hace unos meses, confesó que estaba pasando por un momento económico "delicado" y no tenía "ahorros suficientes" para "vivir una buena vida".

"Si miro mi cuenta bancaria, tengo lo que tenía a principios de año, unos 900 euros. No tengo ningún patrocinador", añadió Nagal en una entrevista en 2023 para 'Times of India' después de no haber recibido ningún tipo de inyección económica procedente de patrocinadores.

Sin embargo, el tenista nacido en Jhajjar reconoció que la ayuda de algunas instituciones de su país fue fundamental para poder seguir peleando el sueño de su vida: "Me ayudaron desde una fundación de tenis y también recibo un salario mensual de la IOCL, una compañía de combustibles".

La increíble victoria ante Alexander Bublik ha supuesto que el tenista indio asegure un cheque de 180.000 euros y, además, se ha convertido en el primer tenista indio de la historia, desde 1989, en vencer a un cabeza de serie en un torneo de Grand Slam.