Djokovic pierde los papeles y amenaza a un espectador en pleno partido: "Ven y dímelo a la cara"

Novak Djokovic volvió a sufrir este miércoles en el Open de Australia para batir a Alexei Popyrin en la segunda ronda del torneo. El serbio no encuentra su mejor nivel de tenis y ello se traduce en una frustración que, en su segundo partido en el primer Grand Slam de 2024, pagó con un espectador de la grada al que amenazó en pleno partido.

Ocurrió en el cuarto set del partido, cuando el marcador señalaba el 6-3/4-6/7-6/2-2 y Djokovic comenzaba su turno de servicio, momento en el que el serbio aprovechó para acercarse a la grada y mantener una acalorada conversación con un espectador.

"Ven aquí y me lo dices a la cara", se escuchó decir a Nole en dirección a los asientos, mientras los silbidos y abucheos crecían en el estadio principal del Melbourne Park, el Rod Laver Arena.

El incidente, por fortuna -especialmente para el juez de silla Carlos Bernardes-, no fue a más, aunque ya terminó de decantar la balanza del público en favor de Popyrin, tenista local.

No ha tenido el coraje y ha pedido disculpas

Tras el duelo, Nole trató de explicar ante los medios lo ocurrido: "Me ha dicho muchas cosas, mejor no lo queráis saber. Lo he aguantado durante casi todo el partido, pero al final le he dicho que si quería bajar y decírmelo a la cara. No ha tenido el coraje. Al final ha pedido disculpas desde ahí arriba", agregó el balcánico después de estar nuevamente contra las cuerdas tras salvar cuatro pelotas de set en el cuarto parcial.

Sin intención de pedir disculpas, el N.º1 del mundo añadió que el 'incidente' le podría haber ayudado a sacar adelante otro partido más complicado de lo esperado.

"Estaba vacío en muchos tramos del partido y quizás necesitaba ese episodio con el aficionado para agitarme y encontrar la intensidad necesaria", zanjó antes de empezar a preparar su tercer duelo del año en territorio oceánico, el partido ante Tomás Martín Etcheverry que disputará el próximo sábado.