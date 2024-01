Jenni Hermoso le relata a Calleja su drama personal: "A mi madre le dio un ictus, fui yo la que la encontré en el suelo"

La primera invitada de la nueva temporada de Planeta Calleja ha sido Jennifer Hermoso, que se ha sincerado por primera vez en un programa de televisión desde que estallase todo el 'caso Rubiales' después de que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le diera un beso sin consentimiento a la futbolista tras la final del Mundial.

En su aventura en Islandia con Jesús Calleja, la actual jugadora de Tigres ha hablado además de la situación personal más dura que ha vivido en todo este tiempo y que no tiene nada que ver con toda la polémica generada a raíz de ese vídeo.

A los meses de ganar el Mundial con la selección española y de recibir ese beso de Rubiales, la delantera anunció su nueva aventura en el fútbol. Se uniría al Tigres de México. Sin embargo, la felicidad por ese nuevo reto se fue rápido por un drama personal al que se tuvo que enfrentar.

"Por cosas del destino decido que ese día no me tenía que ir. Me dejaron quedarme unos días más e irme el fin de semana y justo antes de irme, a mi madre le dio un ictus", ha confesado la deportista en Planeta Calleja.

A pesar de las circunstancias, Hermoso reconoce que ha ganado "mucho pudiendo estar ese día" allí. "Creo que el destino me puso ahí para ver a mi madre y poder ayudarla. Yo estaba en casa y fui la que encontró a mi madre en el suelo. Aparte de todo lo que llevas, que pasasen estas cosas…", ha apuntado entre lágrimas.

Por suerte, la futbolista también ha confirmado que su madre no ha tenido secuelas. De hecho, ella, Marisol, ha participado en el programa para tener unas buenas palabras hacia Jennifer: "Es espectacular, un cielo. Estoy muy orgullosa de ella".