El The Best más polémico: el extraño triunfo de Messi jugando en Miami

Los premios The Best dieron la sorpresa al proclamar a Leo Messi como el mejor jugador. Prácticamente todo el mundo creía que el trofeo se lo llevaría Earling Haaland, que ganó todos los títulos posibles con el Manchester City. Sin embargo, la FIFA se lo dio al argentino, que ni fue a recogerlo a la gala celebrada en Londres ni mandó a nadie para ello.

Según se dio a conocer, el futbolista del Inter Miami y el noruego empataron en puntos totales en las votaciones, pero se desempató por el mayor número de máximo votación que le dieron al argentino los capitanes de las selecciones nacionales, tal y como manda el artículo 12 de estos galardones.

La decisión final fue, cuanto menos, cuestionada por todos los seguidores del mundo del fútbol, sobre todo porque para otorgarlo ya no contaba el Mundial que Leo Messi ganó con Argentina pues se valora desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023.

Por lo tanto, los méritos del exjugador del FC Barcelona para llevarse el The Best han sido una Ligue 1 con el PSG, su anterior equipo, y la League Cup con el Inter Miami.

Con el club parisino, en el periodo que se valora Leo Messi hizo nueve tantos y dio seis asistencias para ayudar a su equipo a hacerse con la competición liguera, mientras que con el Inter marcó diez goles en esa League Cup y tan solo hizo un pase de gol.

Las estadísticas dejan en entredicho el valor de este galardón entregado al argentino, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que consiguió Earling Haaland en ese periodo, llegando a ganar la Bota de Oro europea con 36 goles en la Premier.

En toda la temporada, el noruego levantó la Champions, la Premier y la FA Cup con 53 goles y nueve asistencias, lo que le valió para ser el Jugador del Año de la competición liguera inglesa y el máximo goleador de la Champions (12 goles). Y, además, el 16 de agosto ganó la Supercopa de Europa ante el Sevilla.

Esta extraña entrega ha hecho que voces autorizadas del mundo del fútbol muestren su descontento con los premios The Best. Una de ellas ha sido Iker Casillas. El exjugador del Real Madrid habló sobre ello a través de sus redes sociales con gran enfado: "Creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer la cosas con justicia. 'The Smile' más bien. En fin, ¡buenas noches!".