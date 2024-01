Jennifer Hermoso se sincera con Jesús Calleja: "Denunciar a Rubiales era lo correcto"

La jugadora de la selección española de fútbol e icono del fútbol femenino Jennifer Hermoso recorrió Islandia en una nueva entrega de Planeta Calleja emitida este lunes (22.50 horas). Durante el viaje, la delantera colocada en el centro del polémico 'caso Rubiales' afrontó nuevos retos junto al aventurero y desgranó algunos detalles de los complicados meses que ha vivido tras la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Algunas pistas de los temas tratados con Jesús Calleja ya fueron desveladas en el avance emitido por el propio programa de televisión, un fragmento en el que la delantera madrileña deslizó detalles sobre las prácticas habituales de Vilda como seleccionador y las consecuencias que debió asumir a la hora de denunciar el beso sin consentimiento del entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

"¿Eras consciente de todo lo que te venía si denunciabas?", le preguntó en un momento de la expedición el presentador. "Sí, y también tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento", respondió ella a una de las muchas cuestiones que trata durante la aventura.

