"Nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos": Jenni Hermoso habla de Vilda como seleccionador

Una de las invitadas estrella para la nueva temporada de Planeta Calleja es Jennifer Hermoso. La futbolista, campeona del mundo con la selección española, se sincera con Jesús Calleja haciendo un repaso de la polémica salida de Jorge Vilda como seleccionador y del 'caso Rubiales'.

En el avance que ha publicado ya el programa de televisión, el presentador le pregunta a la jugadora por todo aquello que no les gustaba de Vilda y ella se sincera contando varias anécdotas que incluso impactan a Calleja.

"Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras", desveló Hermoso.

"Si tocaba la primera puerta de las primeras jugadoras, hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían", añadió sobre esa práctica, que en alguna ocasión varias jugadoras han hablado de ello.

Además, también reveló otro detalle que dejó a Calleja sin palabras: "O nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa".

En cuanto a Rubiales, el aventurero le cuestionó si era consciente de lo que tendría que pasar si denunciaba el beso sin consentimiento del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

"Sí, y también tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento", afirmó la jugadora.