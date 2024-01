El beso de Rubiales a Jenni Hermoso, protagonista del Carnaval de Cádiz: "Le gusta dar piquitos cuando ganan los Mundiales"

Los Carnavales de Cádiz ya se están celebrando una vez más y han convertido a la selección española y al beso sin consentimiento de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en protagonistas de sus letras, dando un toque de humor a toda la polémica.

En el inicio del concurso, varias agrupaciones han hecho un tango y un cuplé tratando este tema. 'La rendición de los bribones' homenajeó al combinado nacional con un tango en el que relata la historia de una niña que lucha contra todos los estereotipos de una sociedad machista para conseguir ser futbolista.

"Sé que todo empezó antes de yo nacer. Mi madre me compraba siempre ropita color de rosa. Yo soñaba en el recreo ser una más dándole al balón", afirma la canción.

"Yo soñaba en el recreo ser una más dándole al balón", proseguía, antes de anunciar los planes de sus padres: "Hay clases extraescolares, hay que elegir entre costura, baile, flamenco y manualidades".

En el tango también describen los obstáculos que le ponía su madre por el 'qué dirán' de la sociedad: "No me seas marimacho, me lo decía mi madre, la pobre tuvo esa educación. Y nadé a contracorriente y luché contra molinos".

Sin embargo, destaca el logro de la selección: "Hoy está en mi pecho lo que más quiero. Esa estrella de La Roja, esa estrella de La Roja, soy campeona del mundo entero, del mundo entero".

Al beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso ha hecho referencia la comparsa 'Los atrapaos' con unas frases muy humorísticas describiendo todo lo que sucedió.

"Le gusta dar piquitos cuando ganan los Mundiales. ¿A quién? Rubiales, Rubiales. Ha perdido el trabajo y ahora está en la p... calle. El chaval decía que él lo hizo por la emoción, que la Jenni Hermoso estaba de acuerdo con la intención. Pero el feminismo lo sentenció y ahora está en el paro. Menos mal, Rubiales, por tus cualidades, te han llamado para el anuncio de Lotería por Navidades", explicaba la canción.