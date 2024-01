El equipo amateur ALL1, la gran historia detrás del Dakar 2024: de una lista de '101 cosas que hacer en la vida' a cumplir un sueño

El Rally Dakar es todo lo que esconde detrás. Sus historias, más allá de los resultados, las dunas y las largas jornadas de competición. Seis pilotos españoles dan forma a la que puede ser la gran narrativa de esta edición y lo hacen bajo las siglas de ALL1 luchando por cumplir un objetivo muy diferente al del resto de los participantes.

El origen de este equipo amateur está en uno de los 101 sueños de Álex Llibre, un joven barcelonés que falleció en un accidente de moto en 2017. El catalán era un amante de la vida y el deporte y su hermano gemelo, Carlos, sintió que tenía que mantener su espíritu cuando descubrió que había escrito una lista de las '101 cosas que hacer en la vida'.

Ese listado dio pie a la creación de ALL1, un equipo originado para enfrentarse a ambiciosos retos deportivos como TitanDeserts, Ironmans y, la joya de la corona, el Rally Dakar. Y lo hace basándose en el trabajo en equipo y en la filosofía de compartir y perseguir los sueños, de vivir el presente y buscar nuevas metas.

El Rally Dakar es el sueño número cinco de Álex Llibre. ALL1 está participando como el mayor equipo amateur en la historia de la competición a través de seis pilotos: Carlos Llibre, Xavi Pes, Pepe Martí, Javi Conde, Josep Pedró y Fer Conde. Todo ellos están viviendo esta experiencia con un grupo de aproximadamente 30 personas de apoyo técnico y otro similar de acompañantes.

Un reto duro pero emocionante

Tras la primera semana de este Dakar, el ALL1 está muy vivo. En la etapa 1 vivieron un palo duro con la caída de Fer Conde, que se rompió un metacarpiano y se vio obligado a abandonar la competición. Xavi Pes también sufrió unas caídas en los primeros días que le dejaron una fisura en una costilla y el tobillo torcido. A pesar de continuar varias etapas, finalmente se tuvo que retirar para evitar males mayores.

Los días han pasado y los pilotos catalanes lo están dando todo por seguir haciendo aún más largo y especial este sueño a pesar de la dureza de la competición.

"No ha habido un solo día que no haya tenido alguna incidencia. Lo más importante que me llevo es que no he tenido ninguna caída y me da más seguridad para afrontar la segunda semana", ha explicado a 20minutos el piloto Josep Pedró, que hasta el momento es el segundo español en la clasificación general de motos.

Carlos Llibre confiesa que "a pesar de la dureza y la exigencia física en esta semana, en la que solo 88 pilotos de los 144 de la categoría moto han conseguido realizar todo el recorrido, es muy positiva para los cinco pilotos restantes" del ALL1, por lo que sigue "con toda la ilusión del mundo para llevar este proyecto lo más lejos posible".

En esa dureza coinciden todos los pilotos del ALL1, pero Amat destaca que están "muy bien preparados físicamente", por lo que están "siendo capaces de aguantar la tormenta". "La '48 horas' fue una maravilla. Nos notamos bien, hemos ido a un ritmo que nos permite no tomar mucho riesgo y jugar a llegar", sentencia el piloto español, que junto a sus compañeros tiene claro que hay que seguir luchando.