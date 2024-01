Las claves del escándalo de dopaje en el deporte español: controles ilegales, dimisiones, ocultamiento de positivos...

El deporte español, a escasos meses del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, ha comenzado de la peor forma posible la cuenta atrás tras el duro comunicado que emitió la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) por una presunta mala praxis en controles antidopaje y por posibles ocultaciones de casos positivos en atletas españoles, poniendo en duda el trabajo realizado por la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD).

Tras unos días de cierta tensión, y a la espera de posibles de sanciones internacionales, el Gobierno de España ha solicitado de inmediato la dimisión del director de CELAD, José Luis Terreros. "No podemos consentir la menor sospecha en relación con la lucha contra el dopaje, la integridad de las competiciones y preservar la salud de los deportistas", explicó José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Presión internacional

El Ministerio de Educación y Deporte, durante los últimos meses, ha realizado una investigación donde, precisamente, destacan presuntas anomalías en controles, mal uso de los fondos públicos y, sobre todo, casos de dopaje que no fueron sancionados en deportistas españoles. Un informe de unas 80 páginas ha sido puesto a disposición de la Fiscalía, la cual estudiará el caso y, en un futuro, podría juzgar a los responsables de un escándalo mundial. El propio José Manuel Rodríguez Uribes confirmó la entrega del dosier: "Debe ser la Fiscalía la que aprecie si hay indicios racionales de la comisión de algún delito".

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), ante el crecimiento de la tensión y "la alarmante inoperancia del Gobierno de España", se vio 'obligada' a realizar un duro comunicado para expresar que "habrá consecuencias importantes para el deporte español" si se confirman las sospechas: "Es alarmante la inoperancia del Gobierno en el cumplimiento del Código Mundial Antidopaje. Si no se abordan rápida y eficazmente estos problemas, habrá consecuencias importantes para el deporte español".

Asimismo, Witold Banka, presidente de la AMA, también quiso ser partícipe del duro discurso de su organismo e indicó que "desde hace algún tiempo" conocían a la perfección los problemas existentes "en el antidopaje español": "Estoy decepcionado con el nivel de cooperación que hemos recibido del CELAD mientras buscamos mejorar el sistema para los atletas españoles. El hecho de que haya casos positivos que no hayan sido tratados a tiempo es inaceptable".

Terreros dimitirá después de salir en su defensa

José Luis Terreros, director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) y en una entrevista publicada por El País, anunció que dimitirá de su cargo antes de ser destituido tras las presuntas irregularidades de dopaje en ciertos casos de deportistas españoles, tal y como solicitó el Gobierno. No obstante, no lo hará hasta que no sienta que se ha defendido lo suficiente ante la opinión pública de unas denuncias que considera "mentiras e inventos".

El máximo responsable del organismo encargado de velar por el antidopaje español, además, señaló de forma contundente a sus antecesores y recalcó que si "la irregularidad en el uso de fondos públicos es pagar con controles que se han hecho con un agente, tienen que venir de mi mano los anteriores directores Gómez Bastida, Quintanar y Ana Muñoz".

Terreros, con esta declaración, se refiere a los numerosos controles que han encargado desde la CELAD a numerosas federaciones internacionales durante su larga historia. En este caso, el reglamento español exigía realizar los controles antidoping con dos agentes (obligatorio hasta noviembre del 2023), mientras que en la mayoría de los casos solo había uno, el que cada federación internacional estableciera.

El CSD recibió la denuncia en septiembre

El Consejo Superior de Deportes (CSD), durante el pasado 8 de noviembre del 2023, recibió un documento donde señalaban "presuntas irregularidades relativas a la función pública de control y sanción del dopaje en el deporte ocurridas en el seno de la Agencia Española Antidopaje", según indicó Relevo. No hubo respuesta del CSD a ese escrito, que involucrarían directamente a José Luis Terreros y Jesús Muñoz Guerra, responsable del Departamento de Control del Dopaje.

Presuntos casos positivos de deportistas españoles

En el año 2012, la Agencia Mundial Antidopaje sancionó a un laboratorio de Madrid después de recibir varias denuncias sobre algunas irregularidades en controles de dopaje. Terreros, subdirector general del deporte y de salud en el CSD por ese entonces, fue apartado de dicho trabajo junto a Ana Muñoz, responsable de la lucha contra el dopaje. Con el paso del tiempo, las aguas se apaciguaron y José Luis fue nombrado nuevo responsable.

Sin embargo, actualmente existen graves casos como el de Patrick Chinedu Ike, Ainhoa Pinedo o Majida Maayou. El primero dio positivo por nandrolona y siguió compitiendo (hasta este pasado verano) sin tener ningún tipo de prohibición al respecto. El caso del velocista, que fue destapado por el Diario.es, se quedó literalmente 'dentro del baúl de los recuerdos' de la CELAD y solo se presentó una denuncia anónima en el Ministerio, la cual obligó a Antidopaje a realizar un procedimiento durante el pasado mes de noviembre del 2023. Por el momento, el deportista no ha recibido ninguna sanción.

Majida Maayou es otra de las grandes protagonistas de este capítulo del deporte español. La maratoniana dio positivo el 8 de noviembre del 2020 en Alemania y se le ofreció la oportunidad de solicitar una Autorización de Uso Retroactivo (AUT) para "cubrir" el positivo, según informó Relevo. Tras presentar la documentación, la atleta conseguiría una retroactividad de seis meses, por lo que el control (dio positivo en terbutalina) no abarcaría la fecha del mismo.

Por último, otro de los capítulos que siguen abiertos y sin sanción son los casos de Pasaporte Biológico. Ainhoa Pinedo recibió por parte de la CELAD una investigación por diligencias en su Pasaporte en 2019. La agencia Antidopaje le pidió a la marchadora que diese explicaciones para justificar el resultado de la prueba. Dicha respuesta llegó hasta el Panel de Expertos de la Agencia Mundial Antidopaje de Suiza, la cual indicó a la CELAD la apertura de un expediente sancionador. El 6 de junio del 2019, Terreros inició los trámites oportunos para realizar dicha documentación, pero lo suspendió ese mismo día por la ausencia de sanciones en este tipo de casos debido a la falta de reglamentación.