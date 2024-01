Un Barça titubeante busca la final de la Supercopa ante un Osasuna que sueña con dar la sorpresa

Un Barça inmerso en un mar de dudas se mide este jueves a un Osasuna con ganas de dar la sorpresa en la segunda semifinal de la Supercopa de España en un partido más abierto de lo que a priori podía parecer.

Tras su exhibición en la final de 2023 con un partido coral ante el Real Madrid (1-3), el equipo azulgrana se marchó de Arabia Saudí con el primer título de la 'era Xavi Hernández' en el bolsillo y un chute de confianza y autoestima que se extendió también al campeonato de Liga, escenificando lo que parecía un cambio de guardia en el fútbol español.

Sin embargo, aquel equipo que gobernó con autoridad el torneo de la regularidad con 26 porterías a 0, un año después encadena 20 encuentros sin ser capaz de ganar por más de un gol de diferencia.

"No me preocupa este dato, me preocupan otras cosas. En muchos partidos hemos merecido ganar holgadamente y en otros, como dije en el campo de la Real Sociedad, ganamos y merecimos perder", afirmó un Xavi Hernández que dijo que firmaba ganar por 1-0 los dos partidos.

El proyecto del técnico de Terrasa parece encallado y Riad podría ser de nuevo el bálsamo para curar todos los males del Barça, que esta vez llega a la cita con la baja segura de dos jugadores fundamentales en su esquema: Marc-André ter Stegen y Gavi.

También está lesionado el lateral Marcos Alonso, mientras que la duda está en el estado físico de Pedri, Joao Cancelo e Iñigo Martínez, todos ellos en la convocatoria. El canario sí que podría tener minutos este jueves, mientras que el lateral y el central apurarán sus opciones para llegar a una hipotética final.

Por su parte, Osasuna, que llega a la cita como subcampeón de Copa, tiene ante sí la oportunidad de poder disputar la tercera final de su historia, algo que pasa por dar la campanada ante el Barça.

A pesar de las malas sensaciones que lleva arrastrando el equipo, los navarros han reconducido su situación. Tan solo han caído en uno de sus seis últimos enfrentamientos, reforzando especialmente su moral la semana pasada gracias a su triunfo en la Copa ante el Castellón en la prórroga.

"Es algo histórico para el club y nosotros lo tomamos así", afirmó ayer Jagoba Arrasate, entrenador de los rojillos, que sueña con "una noche mágica".