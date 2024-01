La viral respuesta de Florentino Pérez al deseo de un madridista sobre Mbappé: "Estoy de acuerdo contigo"

Desde que comenzó el año, y pese a seguir teniendo en pie la oferta de renovación de un año con el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé es hombre libre para negociar con quien quiera, cuando quiera. Vuelve un año más a ser protagonista absoluto del mercado de fichajes, y junto a su futuro vuelve a surgir irremediablemente el del Real Madrid.

En los últimos días, tanto el jugador francés como el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, hablaron de un 'pacto de caballeros' que protege al club frente a una eventual y más que probable salida de Mbappé en verano, pero nunca han negado los rumores que han vuelto a surgir con fuerza en torno a la decisión del atacante galo, que además dice no haberla tomado por el momento.

Mientras, desde Inglaterra señalan que Mbappé estaría molesto por una supuesta oferta del Real Madrid para forzarle a firmar un preacuerdo que evite su cambio de opinión en el último momento, como en 2017 y 2022. A su vez, el club blanco le habría ofrecido seguir siendo el mejor pagado de la plantilla, pero lejos de los 70 millones brutos anuales y los 130 de prima de fichaje propuestos en otras ocasiones.

Más que nunca, Mbappé tendría en mente como opción factible salir al mercado de la Premier League como agente libre. La autoproclamada mejor Liga del mundo es sin duda un destino deportiva y económicamente atractivo, más que España incluso, pero sólo lo será mientras el Real Madrid no vaya en serio, ya que los reportes ingleses no corresponden con la postura del club, que sigue sin mover ficha a la expectativa, viendo como se desarrolla todo desde la distancia.

🚨🚨🚨🚨🚨🎥 |



أحد الجماهير لـ بيريز : أنت أفضل رئيس ، أرجوك نريد كيليان مبابي.



بيريز : نعم ، أتفق معك .. 😂



🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Htga8EvwjX — محمود مجيد (@MMajeedX) January 10, 2024

Eso, no obstante, no quiere decir que Mbappé no siga siendo oscuro objeto de deseo madridista. Simplemente se trata de un cambio de estrategia que protege mucho más a nivel mediático al club frente a otro posible bandazo radical en la opinión del futbolista nacido en Bondy, pero la realidad sigue siendo la misma: Mbappé es objetivo prioritario, la joya de la corona del proyecto faraónico de Florentino Pérez para los próximos diez años.

El propio Florentino, de hecho, suele dejar guiños al respecto de la operación muy de vez en cuando, y siempre cuando coincide casualmente con algún fan madridista. En este caso ha sido junto a un twittero árabe, que en pleno aeropuerto de Riad (Arabia Saudí) se cruzó con el presidente del Real Madrid y no dudó en lanzarle un piropo... y la pregunta -o el deseo- de siempre.

"¡Florentino, Florentino!", comienza llamándole el aficionado, que poco después le halaga chapurreando español mezclado con inglés: "'You are (Eres) el mejor presidente. Please, we want Kylian Mbappé (Por favor, queremos a Kylian Mbappé". La respuesta de Florentino, sencilla y directa: "Yes, I agree with you (Sí, estoy de acuerdo contigo)".

Una respuesta abierta a todo tipo de interpretaciones. Los más obsesionados con la llegada de Mbappé no pueden evitar relacionar sus palabras a la confirmación del fichaje, pero los más escépticos tienen clara una explicación más plausible. Florentino, en evidente tono bromista, se muestra de acuerdo con la primera afirmación del fan sobre ser el mejor presidente , no con el deseo posteriormente expresado. Aun así, nada es descartable, y menos tratándose de Florentino Pérez.