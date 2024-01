"Es una vergüenza para los árbitros y para la liga", la durísima crítica de Rajakovic a la NBA tras el polémico Lakers - Raptors

Darko Rajakovic ha estallado tras el polémico encuentro entre los Angeles Lakers y los Toronto Raptors (132-131) de este miércoles, que dejó una serie de acciones muy controvertidas y una diferencia abismal en los tiros libres concedidos. "Es una vergüenza para los árbitros y para la liga por permitir esto", valoró el técnico de la franquicia canadiense.

"Es indignante. Lo que ha pasado esta noche es una mierda completamente, es una vergüenza para los árbitros y para la liga por permitir esto", apuntó el serbio en la rueda de prensa posterior al partido con un enfado descomunal.

Rajakovic puso en evidencia que en el último cuarto del duelo se habían pitado 23 libres para los angelinos y solo dos para los Raptors. "¿Cómo vamos a jugar así? Entiendo el respeto por los All-Star y todo eso, pero nosotros también tenemos All-Star", ha recordado.

"¿Cómo es posible que Scottie Barnes, que es un jugador de categoría de All-Star, vaya siempre hacia el aro con fuerza, sin hacer 'flopping' y sin intentar que le piten faltas y solo consigue dos tiros libres en todo el partido?", ha añadido.

El serbio también ha lanzado una pregunta: "¿Tenían que ganar ellos esta noche? Si ese es el caso, que nos lo digan y así no nos presentamos al partido. Que les den la victoria. Pero lo de esta noche no fue justo y no es la primera vez para nosotros (...). Lo que está pasando durante toda la temporada es una completa mierda".

Rajakovic continuó furioso con su alegato y aseguró que los árbitros "ven lo que quieren ver" y que no escuchan a los jugadores. "A lo largo del partido [los Lakers] tuvieron 36 tiros libres y 23 solo en el último cuarto. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se supone que vamos a jugar? (...). Le digo a nuestros jugadores que sean profesionales, que sigan luchando, que vayan a por el siguiente. Pero, ¿hasta cuándo?", ,concluyó.

Los Lakers fueron 36 veces a la línea de personal en todo el encuentro y metieron 28 de sus lanzamientos. Los Raptors solo tuvieron 13 tiros libres y encestaron ocho. Aún más abultada fue la diferencia en el último cuarto, ya que los Lakers tuvieron un 19 de 23 en tiros libres en el cuarto periodo y los Raptors solo un 1 de 2.

También resultó polémica una falta en ataque, con solo 25 segundos para el final, que le pitaron a RJ Barrett en un bloqueo sobre Anthony Davis y que sirvió para anular un triple de Barnes que habría empatado el marcador.