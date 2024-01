Las restricciones a las mujeres en Arabia Saudí: "Me encierran en un cuchitril porque no puedo entrenar con mis compañeros"

Desde hace casi un lustro —todas las ediciones desde 2020 se han jugado allí excepto en 2021— la Supercopa de España se disputa en Arabia. Una decisión tomada por la RFEF que ha traído de la mano un sinfín de polémicas: la intermediación de Piqué, la ausencia de la afición de los equipos españoles... y la realidad de las mujeres en la nación saudí, algo con lo que se ha encontrado frontalmente la periodista Helena Condis.

"Estoy un poco enfadada", ha arrancado la colaboradora de El Partidazo de Cope en el programa. "En el hotel, he ido a preguntar si podía ir al gimnasio y me han dicho que las mujeres solo podemos ir de las 6:00 de la mañana a 8:00", ha revelado, mientras que los hombres pueden ir a partir de esa hora y hasta las 15:30 horas.

La periodista ha considerado imposible ese horario, porque "aquí me voy a dormir a las 4:00, con lo cual dormiría dos horas para ir a entrenar". Al preguntar si existía otra alternativa para las mujeres o si podía entrenar con sus compañeros, "me han dicho 'no, no, son las normas" y le han indicado que "por la tarde hay una hora más para las mujeres", a la que tampoco puede por su trabajo.

"Me han dicho que mañana, si quiero, me abren un cuchitril, que es una habitación de dos metros cuadrados donde no hay ni pesas, ni gomas, ni nada, para que yo pueda entrenar sola", ha continuado, indignada, relatando la situación con la que se ha encontrado.

Y ha concluido: "Un país que se iba a abrir al mundo... pues en un hotel internacional me encierran en un cuchitril porque no puedo entrenar con mis compañeros, con los que estoy ahora metida en una habitación".

"Esto era arreglar Rubiales", ha comentado Juanma Castaño. "Me parece bien que lo expreses para contar la realidad para cuando dicen 'por fin las mujeres van al fútbol'... las mujeres no tienen la libertad de entrenar en un gimnasio a la misma hora que un hombre o cuando le de la gana. Es increíble", ha zanjado.

La RFEF inició este martes una nueva campaña en Arabia Saudí con el objetivo de promover y visibilizar el fútbol femenino en el país, en la que se impartirán durante la disputa de la Supercopa de España masculina distintas formaciones a mujeres entrenadoras en la nación. Montse Tomé fue la encargad de inaugurar la iniciativa este martes.