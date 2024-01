Esto es todo lo que tienen prohibido las mujeres Arabia Saudí: ni caminar solas por la calle ni ir al médico

El wahabismo lo domina todo en Arabia Saudí. Este movimiento político y religioso, que interpreta la ley islámica de manera estricta y conservadora, ha gobernado el país desde el siglo XVIII, y sus normas han dejado por el camino innumerables víctimas por la ausencia de Derechos Humanos. Y como casi siempre, las mujeres se han llevado la peor parte.

Inevitablemente, nacer mujer en Arabia Saudí significa vivir bajo un sistema de 'tutela' que las controla y limita su libertad. Son los hombres de sus vidas: padres, hermanos, novios y maridos, quienes toman las decisiones de todo lo que las afecta, desde lo que llevan puesto hasta en lo que trabajan. Pero el control no queda ahí. La mutawa -policía religiosa- se ha encargado históricamente de que siguieran a raja tabla 'las normas morales'.

Hace no tanto, en 2002, la policía religiosa, conocida como 'mutawa', los agentes de la policía religiosa impidieron escapar a las estudiantes por no llevar abaya y por no ir acompañadas de su tutor o guardián. Murieron 15 niñas y 15 más resultaron heridas.

En 2016, en un intento de 'abrise al mundo', el Gobierno de Arabia Saudí decidido finalmente a poner coto a la policía religiosa, el Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, limitando sus actuaciones: ya no pueden arrestar, interrogar ni llevar a cabo persecuciones por cuenta propia. Aunque las mujeres siguen viviendo una trágica realidad.

Las prohibiciones que todavía tienen las mujeres saudís

En 2018, la noticia de que las mujeres saudís podrían empezar a conducir llegó a todos los rincones del mundo, porque este era el único lugar en el que ellas no podían sentarse frente a un volante. Sin embargo, lo que parecía ser un arranque de derechos para ellas, ha quedado muy lejos de eso.

Una mujer, por ejemplo, no puede hacerse una intervención médica sin el permiso de un hombre, no puede salir del país sin el permiso de un hombre, no puede casarse -y cambiar, por lo tanto, de tutor- sin el permiso de un hombre, y no puede dejar de tener un tutor si no es con el permiso, de nuevo, de un hombre.

Allí, en Arabia Saudi las mujeres tampoco pueden caminar solas por la calle ni mezclarse con hombres que no sean de su propia familia, y si se arriesgan, pueden acabar en la cárcel.

Por no hablar de sus cuerpos, porque, por encima de todo, las mujeres no pueden vestir como quieran. Sean o no musulmanas deben llevar la abaya, que cubre todo el cuerpo, y taparse el pelo con el hijab, una norma que se vio reforzada en 2019 con la ley de "decencia pública".