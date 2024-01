Emmett hace su apuesta para el Volkanovski vs Topuria: "Es difícil para mí apostar contra un campeón tan dominante"

Ilia Topuria luchará por el cinturón del peso pluma de UFC el próximo 17 de febrero ante el campeón Alexander Volkanovski. El peleador hispano-georgiano no duda de que será el vencedor de la contienda, pero todavía no ha sido capaz de convencer a todos y aún está por debajo en las apuestas. El luchador Josh Emmett, último rival de 'El Matador' en UFC, ha declarado que le resultaría difícil apostar contra Volkanovski en el combate que tendrá lugar en el Honda Center de Anaheim.

"Me resulta difícil predecir peleas, pero puedo discutir sobre cómo ambos tíos lo hacen", afirmaba el de Phoenix en una reciente entrevista en el podcast JAXXON. "Volk es uno de los mejores libra por libra. Sigue mejorando y demostrando que la gente se equivoca. Siempre parece que va a perder, pero al final ha llegado a un punto en el que se ha ganado el respeto de la gente", aclaró Emmett, quien todavía continúa saboreando su impactante victoria contra Bryce Mitchell.

Ilia Topuria durante su pelea contra Josh Emmett. Getty Images

No obstante, Emmett cayó derrotado por decisión unánime ante Ilia en junio del año pasado en una pelea en la que el hispano-georgiano fue muy superior y por ello es por lo que conoce en primera persona el potencial del luchador residente en Alicante. "Ilia es joven, está hambriento, es talentoso. Sé que ha estado diciendo un montón de cosas, como que va a salir y le va a finalizar en el primer asalto. Ojalá no le esté subestimando. No creo que lo esté haciendo, pienso que es simplemente una parte de su personaje", afirmó Emmett durante la entrevista.

'El Matador' empezó su campamento de preparación para UFC 298 el pasado mes de diciembre, aunque como ha explicado en numerosas ocasiones, lleva preparándose para esta pelea toda su vida. Topuria es el actual número cinco de la división del peso pluma y será el primer peleador español en pelear por un cinturón de la UFC. Por el momento, tiene un récord de catorce victorias y se mantiene invicto.