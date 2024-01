Henry revela que sufrió depresión durante su etapa como futbolista y entrenador: "Lloraba todos los días"

Thierry Henry, una de las estrellas más icónicas en la historia del fútbol francés, ha compartido un testimonio desgarrador sobre la lucha que ha tenido contra la depresión a lo largo de su carrera como jugador y entrenador de fútbol.

"Toda mi carrera debí de estar en depresión. No lo sabía y tampoco hice algo al respecto. Me adapté de cierta manera, pero no significa que esté caminando derecho. Hay que poner un pie y luego otro, es lo que me decían desde pequeño", recalcó el exfutbolista galo de 42 años en el podcast 'The Diary of a CEO'.

"Nunca paré de caminar, si lo hubiera hecho, tal vez, me hubiese dado cuenta de todo. Estuve mintiendo muchos años, la gente no estaba preparada para escuchar eso, pero pasé por momentos de depresión. Lloraba todos los días", aseguró Henry. Mientras se formaba como entrenador en Montreal (Canadá), reconoció que empezó "a darse cuenta" de todo lo que le había pasado: "Fue durante la COVID cuando dejé de caminar. No se podía, Estaba aislado y no pude ver a mis hijos durante un año, fue muy difícil".

Asimismo, Thierry cuenta la "gran exigencia" con la que había vivido desde su infancia y reconoció que "no recibió cariño ni amor": "La primera vez que mi padre me abrazó me dijo que sería un gran jugador de fútbol. Era muy exigente. Una vez marqué seis goles y estaba descontento. Perdí ese control".

Por último, el exfutbolista francés explicó el escenario que lo hizo sentir "humano primera vez". "Apoyé mis maletas para despedirme y todos empezaron a llorar, desde la niñera hasta mi novia y los niños. En ese momento, deshice las maletas y dejé de entrenar en Montreal. Me di cuenta que amaban a Thierry, no a Thierry Henry. Me quedé, por primera me sentí humano...".