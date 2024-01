La trágica muerte de la futbolista Maddy Cusack: su familia insiste en un posible caso de acoso laboral previo

El inesperado y trágico fallecimiento de Maddy Cusack a los 27 años hace apenas unos meses conmocionó al fútbol femenino inglés, especialmente después de que la familia pidiese al Sheffield United una investigación interna para esclarecer las razones por las que se había quitado la vida y denunciase un presunto caso de acoso laboral por parte de su entrenador, Jonathan Morgan, ante la Policía. Ambas partes concluyeron que no se habían producido tales circunstancias, lo que ha llevado al entorno más cercano de la jugadora a pedir una nueva investigación sobre el caso.

Según la familia, la evaluación encargada por el club al expolicía Dennis Shotton estaba plagada de irregularidades: escribió mal el nombre de Maddy al hablar con la familia, entrevistó a su padre y no incluyó su testimonio en el informe —aunque se refirió a él en el documento como un empleado del club— y no se encontró con algunas compañeras de Cusack recomendadas por la familia, según informa The Athletic.

Además, pese a que analizó una serie de episodios específicos, todos fueron descartados, y creen que no tuvo en cuenta cómo se sentía la jugadora respecto a Morgan.

La centrocampista era uno de los baluartes del Sheffield United —era la primera jugadora en alcanzar los 100 partidos con la entidad y se llevaron a cabo múltiples homenajes a su memoria—, pero su estatus en el equipo cambió con la llegada del técnico, pasando de ser titularísima y capitana, a desaparecer de las alineaciones.

Ambos se conocían ya de su etapa en Leicester, donde el entrenador tuvo que hacer frente a otra denuncia que se resolvió con la salida de la jugadora tras un acuerdo económico con el club. Morgan también fue denunciado en el Sheffield, a donde llegó en febrero, por otra futbolista a final del curso pasado, afirma el diario británico.

La familia asegura que el técnico inglés, que mientras ocupaba el banquillo del Burnley habría llamado "psicópata" a Cusack, le dijo a Maddy que tenía sobrepeso, algo que él ha negado. Morgan sostiene que le comunicó a la futbolista que tenía que mejorar su condición física porque las pruebas físicas del club habían determinado que estaba por detrás del resto del grupo.

La madre y la hermana de Maddy Cusack, junto al exjugador del Sheffield Tony Currie y la futbolista Sophie Barker, durante uno de los homenajes a la centrocampista. Getty Images

El entrenador también añade que diseñó un programa específico para ella en el que tenía en cuenta que tenía dos trabajos (también formaba parte del equipo de marketing del club), que le dio la vicecapitanía y que la llevó a ver al personal médico del club al darse cuenta de los problemas de salud mental con los que estaba lidiando la centrocampista.

El testimonio de algunas jugadoras

The Athletic también revela el testimonio de varias futbolistas, que prefieren mantener su identidad en el anonimato, que hablan del comportamiento de Morgan con las jugadoras: con algunas, el trato era excelente, mientras que otras quedaban relegadas al ostracismo total.

"No hacía contacto visual. Pasaba por el campo de entrenamiento y no decía nada", asegura una de ellas, que añade que "les hacía el vacío prácticamente sin motivo" y que una vez que ha decidido que no cuenta con una futbolista "no tienes ninguna oportunidad".

Respecto a la relación de Morgan con Cusack, otra de las futbolistas explica que Maddy "no era la misma que el año anterior" a la llegada de Morgan, y que pronto se dio cuenta de que "había problemas de fondo", pues la centrocampista "había sido titular con todos los entrenadores del Sheffield" antes.

Un portavoz de la FA ha confirmado a The Guardian que evaluarán "la información relevante del caso" tras el fin de la investigación del club para decidir si es pertinente tomar "cualquier otra acción bajo nuestra jurisdicción dentro del fútbol".