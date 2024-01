Carlos Sainz empieza con mal pie en el Dakar: "No hemos hecho un buen trabajo"

Carlos Sainz no vivió su estreno más placentero en la etapa prólogo del Dakar 2024, en la que finalizó trigésimocuarto después de sufrir una serie de percances que le hicieron errar en su estrategia. Poco importó porque el resto de favoritos también escondió su verdadero ritmo, pero no fue la forma más idílica de comenzar una prueba tan exigente.

Por eso mismo, el piloto madrileño se mostró molesto consigo mismo al finalizar la etapa, que afortunadamente no contará los tiempos para la clasificación general. Sainz aseguró que "el plan era ser el décimo quinto o así", pero se perdió junto a Lucas Cruz, su copiloto, en algún punto del recorrido inicial de 157 kilómetros en bucle en en Al-Ula.

Tras desorientarse, pararon posteriormente para asegurarse de que no estarían entre los primeros y se equivocaron "en un cálculo", lo que les hizo acabar trigésimo cuartos en la jornada prólogo del 'rally'. "No hemos hecho un buen trabajo", admitió el madrileño en una conversación con los periodistas al acabar los 27 kilómetros cronometrados finales en los que perdieron dos minutos y dieciocho segundos respecto a su compañero Mattias Ekström, que ganó la carrera.

"El plan era acabar el 15 o así, y la verdad es que no ha salido bien. Nos hemos perdido en un sitio y hemos parado antes de la llegada. Nos hemos equivocado en un cálculo porque pensábamos que habíamos perdido menos tiempo del que en realidad hemos perdido y al sumarle el tiempo parado ha sido demasiado", insistió Sainz, visiblemente descontento.

Así, este sábado tendrá que salir en la trigésima cuarta posición, lo que "supone salir de minuto en minuto" con los coches de delante y detrás, razón por la que deberán "tener paciencia los primeros kilómetros" para ir adelantando, aunque espera "ir abriendo hueco y no tener polvo". Mientras los diez primeros escogerán cómo salir, Sainz y el resto de favoritos, que se guardaron sus ases (Al-Attiyah, Peterhansel y Loeb, que sí fue tercero), deberán lidiar con el tráfico desértico.

"Espero que no haya mucho polvo porque si no vamos a sufrir mucho", comentó el corredor madrileño, ganador del Dakar en tres ocasiones, explicando para acabar que "queda mucha carrera y hay que tener paciencia", porque si pierden "ocho o diez minutos -este sábado- no pasa nada", pues "ya habrá tiempo de recuperarlo".