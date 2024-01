"Espero que salgan a partir de ahora todos los audios, porque no es normal", la rajada de Kirian sobre el arbitraje ante el Barça

Un gol de penalti en el descuento dejó sin premio a una UD Las Palmas que puso contra las cuerdas al Barça en el estadio de Gran Canaria. Una polémica decisión de la que se quejó tras el partido el capitán isleño, Kirian Rodríguez: "Espero que salgan a partir de ahora todos los audios, porque no es normal".

Así se refirió el centrocampista tinerfeño al silencio y la falta de explicaciones de González Fuertes antes algunas acciones durante el encuentro: "Me voy a callar, no voy a decir lo que pienso ni tampoco lo que nos responden, espero que salgan a partir de ahora todos los audios porque no es normal".

El futbolista puso el foco en el criterio arbitral para medir distintas acciones, se quejó de que dos faltas sobre Sergi Cardona habían acabado con amarilla para Las Palmas, y recordó también la polémica jugada del último partido del año, ante el Athletic en San Mamés, que le costó la derrota el equipo isleño, también en el tiempo añadido, tras una posible falta previa a Sandro Ramírez.

"Puede ser más falta o menos falta, tengo que verla, pero la acción creo que es muy parecida al gol de Ferran, que exactamente le hace el mismo movimiento a Mika para ganar la disputa. Es algo normal, fútbol. Se la gana, no nos pita esa falta. Si esa es falta... es penalti", dijo sobre la vara de medir durante el partido.

"No me gusta, me parece algo de equipo pobre", dijo sobre este tipo de quejas, "pero es que duele... dos partidos seguidos en el 94, y que el trato, la explicación, sea de esa manera, que no sea con reglamento, con normas", lamentó, reclamando algo de explicación con la normativa,

El jugador recordó que "que nosotros nos lo sabemos [el reglamento] también" y pidió "usarlo para todos igual". Además, concluyó apuntando que "la cuestión es que los árbitros aparezcan lo menos posible, no que sean más protagonistas que los futbolistas".

Kirian añadió que espera que estos dos puntos que se les han escapado en los minutos finales ante Athletic y Barcelona "no nos pasen factura a final de temporada".