La Nochebuena de Alex Txikon en las faldas del mortífero Annapurna, cenando lentejas y arroz

A.T.

Álex Txikon, los sherpas nepalíes Chhepal, Ang Gyalu, Passan Nurbu, Magkpa, Mingtemba, Lakpa, Pemba, y el italiano Mattia Conte ya están de regreso en el campamento base del Annapurna I, situado a 4.200 metros, tras haber completado la primera rotación en altura de #AnnapurnaColdPeaks, y que les ha llevado a superar los 6.400 metros, según informó el equipo de comunicación de Txikon, Prentsa BIOK.

El equipo de ocho escaladores partió del campamento base el pasado sábado 23 de diciembre, "sin un objetivo claro, más allá de trabajar todo lo que la montaña nos permitiera", ha asegurado Txikon a su vuelta al campamento base. El alpinista vasco portaba más de 30kg a sus espaldas hasta llegar al campo 1, ubicado a 5.150 metros, con más de 1.000 metros de desnivel positivo. "Durante la subida me acordé mucho de la que ha sido mi mejor primavera, en la que hicimos cumbre con Edurne Pasabán en el Annapurna y el Shisha Pagma". Toda la ruta del cruce del glaciar la han marcado con estacas de bambú para las siguientes rotaciones en altura.

Han pasado noches en ese campo 1, entre ellas la Nochebuena, cenando lentejas y arroz. Según Txikon, lo pasaron genial. El 25 de diciembre, el grupo se dividió en dos, cada uno de los alpinistas portó 25 kg de material hasta el campo 2 ( situado aproximadamente a 5.600 metros). "No me gusta demasiado el emplazamiento del campo 2 en una ladera… me paso la noche dándole vueltas e intranquilo", ha puntualizado Txikon.

El 26 de diciembre, a las 7:30 horas (hora nepalí) todo el equipo, pese al fuerte viento, puso rumbo al campo 3. "Menos mal que las ráfagas no han sido constantes. Hemos salido con 1.200 metros de cuerda para equipar, y dos tiendas snowbound 2 para depositar en el campo 3 a 6.400m".

"Las sensaciones son buenas, no podemos confiarnos, hace cuatro días (22 de diciembre) que llegamos al campamento base y ya hemos pasado cuatro días (23, 24, 25 y 26 de diciembre) y tres noches en altura. Tenemos hasta el campo 3 equipado y estamos todos muy fuertes. El tiempo nos ha acompañado y eso es clave. Pero la montaña nos dirá si sí o si no… Ahora toca reponer fuerzas y en cuanto podamos volveremos a tirar para arriba", ha señalado al acabar la llamada Txikon.