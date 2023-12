Denis Urubko, la gran leyenda del alpinismo, comparte en primicia con 20minutos su gran reto: la ascensión invernal del Gasherbrum I

El gran himalayista Denis Urubko ha confirmado que el 30 de diciembre viajará a Pakistán para dar inicio a su expedición invernal al Gasherbrum I de 8.080 metros, un ochomil muy exigente, ubicado en el Karakorum.

Denis Urubko, el genio y figura del alpinismo, quien lucha contra los elementos, nunca anda con rodeos y jamás 'vende la moto' con cosas que no son ciertas, y quien toma el té a más de 7.300 metros como si lo tomara en el salón de su casa, tiene toda la comunidad entusiasmada por volver a salir de expedición. Su objetivo es ascender sin oxígeno suplementario el Gasherbrum I, también llamado Hidden Peak, en invierno, y ha anunciado que su intención es llevar a cabo la primera ascensión invernal de esta montaña.

Urubko, junto a su pareja, María José 'Pipi' Cardell ascendió este verano el Gasherbrum I, convirtiéndose en el alpinista que más veces ha coronado un ochomil en el mundo sin el uso de botellas de oxígeno. Hasta ahora lleva 27 ochomiles escalados de esta manera. Increíble, pero cierto. Conoce todos los ochomiles muy bien, y en el verano de 2022 festejó su 49 cumpleaños en la cumbre del temido K2.

20Minutos ha tenido la oportunidad de hablar con Urubko, que ha compartido con nosotros algunos de los detalles de su inminente expedición de alto compromiso.

Solo ante el peligro

”Los enormes glaciares y las abruptas cascadas de hielo junto a los Gasherbrum son muy arriesgados. No me gustaría atraversarlos solo. Por este motivo he estado buscando un compañero adecuado para unirse a mí. No está en mis reglas éticas involucrar a las personas en acciones difíciles, pero fue necesario organizar el proceso de forma correcta. Ninguno de los alpinistas europeos, asiáticos y americanos me respondió positivamente. Entonces, por esta razón, pedí a Imran Ali - propietario de la agencia de turismo que ahora organiza mi expedición - que se reuniera con los montañeros locales en Skardu. Uno de sus amigos, el señor Hassan Shigri – con experiencia en ochomiles – se ha prestado a ayudarme. Es muy cortés de su parte. Yo le pagaré por acompañarme hasta los 6.500 metros, le proveeré equipamiento y ropa adecuada. Hassan no trabajará como porteador para mí, y no va a involucrarse en nada extremadamente difícil o arriesgado. Tan sólo necesito su asistencia . Quiero protegerlo lo máximo posible. Mi intención es que las acciones arriesgadas y difíciles sólo las haré yo en la montaña”, nos comenta Urubko.

La ruta planeada

Urubko comenta que en el pasado había pasado muchas expediciones en esas montañas, solventando muchas veces las cascadas de hielo. Por lo tanto, tiene buenos conocimientos sobre la condiciones de tiempo y la constante transformación del terreno. Ahora planea ascender por la ruta clásica en el Gasherbum I con una o dos variaciones específicas. "El ataque a la cima empezará en el Corredor de los Japoneses. Es importante que en las condiciones invernales este pequeño equipo sea flexible y creativo, sin seguir estándares ciegamente. En caso de avalanchas, grietas y tormentas, tengo dos pequeñas opciones inusuales para la ruta. Veamos cómo es la situación actual en el Karakorum”.

Comunicación durante la expedición

Hace una semana los amigos italianos de Urubko, Massimo Bonacina y Alessandro Mossa le dieron a Urubko un regalo de parte de la agencia Sipar de Bérgamo. Se trata de una pequeña unidad InReach para la comunicación satelital. "El problema es que todavía no sé usarlo, no entiendo los detalles del registro y las solicitudes. Veremos en los próximos días. Con suerte descubriré opciones para poder pasar información”, comenta. Su idea es obtener pronósticos, compartir la atención del público, por supuesto, organizar la seguridad en la montaña, coordinarse con Imran Ali y transmitir noticias a familiares y amigos. Urubko también quiere promocionar a sus patrocinadores CAMP, Acerbis y KayLad durante el duro estrés de ejecución del equipo. Urubko también quiere compartir los detalles de la ascensión con Polski Klub Alpejski (El Club Alpino Polaco), y el Club Alpino Italiano de Bérgamo. También tendrá al tanto de las noticias a su amigo Oleg Vaitman quien le ayudó mucho para el presupuesto de la expedición.

El Gasherbrum I con sus 8.080 metros es la undécima montaña más alta de la Tierra, y tiene una prominencia de 2.155 metros. Fue ascendida por primera vez el 5 de julio de 1958 por la cara norte por los americanos Pete Schoening y Andy Kauffman.

Denis Urubko – junto a varios otros alpinistas- defiende el calendario del invierno meteorológico que termina el 28 de febrero, frente al invierno astronómico que termina el 21 de marzo. El invierno meteorológico es más frío y hay menos horas de luz que durante el llamado invierno astronómico.

Durante este mes y el mes de enero de 2024, Urubko va a aclimatarse entre los 3.400 y 5.000 metros, en febrero tiene planeado completar la ruta hasta los 7.000 metros y desde allí, antes de que se acabe el mes de febrero de 2024, quiere hacer cumbre en el Gasherbrum I. "La montaña sigue todavía inescalada en invierno".

Durante la expedición transmitiremos las noticias que tengamos de Denis Urubko, deseando mucha suerte para esta empresa comprometida. Como Urubko escribió en un mensaje una vez al iniciar su ataque a la cima de un ochomil solo: "Necesito luchar".