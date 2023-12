Tragedia en el Cerro Marmolejo: encuentran los cuerpos sin vida de los tres montañeros desaparecidos

El pasado miércoles 29 de noviembre de 2023 se perdió el contacto con tres andinistas argentinos que estaban ascendiendo al desafiante y generalmente poco transitado Cerro Marmolejo de 6.108 metros, un estratovolcán ubicado en la cordillera de los Andes, en la frontera entre Chile y Argentina. Ayer un helicóptero de búsqueda y rescate pudo avistar los cuerpos sin vida de los tres montañeros. La operación de la recuperación de los cuerpos sigue en curso.

El pasado 22 de noviembre de 2023, un grupo de seis andinistas, dos guías y cuatro clientes inició su expedición con la intención de ascender el Cerro Marmolejo, desde el lado chileno, por la vertiente occidental. Tres personas decidieron darse la vuelta y bajarse al campamento base, mientras que el experimentado guía de montaña Ignacio Javier Lucero de 49 años y sus dos clientes, Raúl Espir (55) y Sergio Berardo (49) continuaron la ascensión.

Las condiciones meteorológicas no fueron malas el día del inicio del ataque a la cima. Su intención fue hacer cumbre el jueves 30 de noviembre y acto seguido descender al campamento base por la misma ruta que la del ascenso.

Tanto los hombres que habían bajado antes, como los familiares de los tres alpinistas que seguían en la montaña, dieron la voz de alarma a las autoridades chilenas y argentinas cuando se dieron cuenta de que los tres montañeros no volvieron al campamento base y no establecieron ninguna comunicación con sus allegados. La última señal de su GPS el 29 de noviembre los ubicó a más de 5.600 metros, cerca de una grieta, de acuerdo a las primeras informaciones.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) de Chile, en estrecha colaboración con las autoridades argentinas iniciaron la búsqueda de los tres desaparecidos, con varios vuelos en helicóptero sobre el cerro donde las condiciones meteorológicas mientras tanto se empeoraron debido a fuertes ráfagas de viento, temperaturas de -15 grados y nevadas previstas.

El sábado pasado un helicóptero de búsqueda pudo avistar las pertenencias del grupo a la altura de 4.000 metros, pero sin rastro de Lucero, Espir y Berardo. Finalmente, este lunes, el piloto pudo avistar a los tres hombres, a la altura de 5.650 metros. Los tres andinistas yacían inmóviles en la ladera del Marmolejo, separados entre sí por unos 50 metros y no estaban encordados. No cayeron en ninguna grieta y probablemente estaban en descenso cuando perdieron la vida. No daban señales de vida lo que presagiaba la escena más triste que luego se confirmó: los montañeros habían fallecido.

Un grupo terrestre de rescatistas fueron llevados en helicóptero hasta la altura de 5.030 metros desde donde subirán a por los cuerpos. De momento, según algunas fuentes locales, el cuerpo de uno de los fallecidos ya pudo ser bajado, sin concretar de quién se trata.

En los próximos días van a intentar bajar los cuerpos que están geolocalizados, pero debido al mal tiempo de los últimos días, puede ser que esto tenga que postponerse hasta el miércoles 6 de diciembre. En estos momentos se deconoce las causas exactas del trágico suceso que cobró la vida a los tres argentinos.

Quién era Ignacio Javier Lucero

Ignacio Javier Lucero fue un guía de montaña procedente de Mendoza, con más de 30 años de experiencia y con más de 40 ascensos al cerro de Aconcagua. Asmismo había escalado en la India, en Tanzania, en el Himalaya y el Karakorum. En 2011 sufrió un infarto en el Manaslu a 7.400 metros y fue trasladado al hospital de Katmandú donde durante la intervención sufrió un accidente cerebrovascular con consecuencias graves, por las que perdió hasta el habla.

Gracias a Oro, el perro que llegó a su vida tras el Manaslu, Lucero pudo recuperarse contra todo pronóstico, y volver a las montañas conquistando cimas. Oro y él se volvieron inseparables y ascendieron juntos el Aconcagua en cuatro ocasiones. Su perrito murió en 2020, y en 2021 Lucero se convirtió en padre de un niño. No fue la primera vez que compartía expedición con los otros compañeros que estuvieron con él ahora en el Marmolejo, y fue una persona muy querida por la comunidad montañera.

Desde nuestra redacción enviamos nuestras sinceras condolencias a los familiares y amigos de los tres andinistas.