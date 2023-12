Los recuerdos de los pilotos de Fórmula 1 sobre Michael Schumacher: "Él es Dios"

El 29 de diciembre se cumplen diez años del trágico accidente de esquí de Michael Schumacher, en el que la vida del alemán cambió para siempre. La ausencia del heptacampeón mundial, al menos con respecto a la esfera pública, ha dejado un vacío en la Fórmula 1, y muchos pilotos han recordado durante este tiempo historias y anécdotas sobre la figura de Schumacher y cómo la leyenda les inspiró.

Fernando Alonso

El asturiano fue uno de los grandes rivales de Michael Schumacher. Su ya legendaria batalla por el Mundial de 2006 supuso un cambio de guardia en la Fórmula 1, y Alonso explica por qué aprendió tanto de sus luchas contra el alemán: "Michael no tuvo días malos, nunca tuvo un desempeño inferior. Eso es lo que más me impresionó cuando llegué a la Fórmula 1 y sobre todo cuando luché con él por el campeonato".

El actual piloto de Aston Martin continúa: "Incluso después de un mal entrenamiento libre o una mala clasificación, todavía encontrarías a Michael en el podio el domingo. Tenía esa tenacidad, esa voluntad de aprovechar cualquier oportunidad para minimizar el daño en los días malos y maximizar los días buenos. Su determinación fue sobresaliente".

Lewis Hamilton

El único piloto que ha logrado equipararse al 'Kaiser' en lo referente a su palmarés ha hablado sobre el alemán en el nuevo documental de la cadena ARD 'Being Michael Schumacher': "Un gran corredor completo. Dominó la parrilla cuando Ayrton Senna murió. ¡Simplemente ganó todo!"

Hamilton recordó, al ganar su séptimo título mundial, la "locura" que fue su fichaje por Mercedes para ocupar el asiento de Schumacher: "Lo que para mí es realmente es una locura es que me contrataron, en última instancia, para reemplazar a Michael. Me encontré en una situación extraña porque, obviamente, había visto a este hombre dominar con puño de hierro la F1. Me vi en una coyuntura en la que yo era un privilegiado".

Daniel Ricciardo

En una entrevista con el medio Speedcafe, el australiano reveló cómo Schumacher le ayudó en su primer año en Toro Rosso: "Me defendí de Schumacher durante la última parte de la carrera (Suzuka 2012) y logré el último punto quedando décimo. En aquella época aún me intimidaba (Schumacher)", cuenta Ricciardo. "Obviamente estaba en plan, él es Dios. Cuando me atrapó, si yo estuviera apostando en directo, no hubiera apostado en que iba a poder mantenerlo detrás durante diez vueltas".

Este Gran Premio fue un punto de inflexión para el australiano: "El hecho de que pude hacerlo y la comodidad con la que me defendí, me sorprendí a mí mismo con mi habilidad al volante. Esa fue una carrera muy importante para mí".

Aunque lo verdaderamente importante sucedió en el siguiente Gran Premio. Durante el Drivers' Parade, el paseo de los pilotos por el circuito, el 'Kaiser' felicitó al 'Honey Badger': "Recuerdo que vino y me dijo 'buen trabajo defendiendo la semana pasada'. Para mí, tener esa conformación de alguien así en ese momento de mi carrera fue enorme. Puede que él no lo supiera en ese momento, pero impulsó mucho mi confianza".

El ídolo de una generación

La gran mayoría de pilotos de la actual parrilla de Fórmula 1 se criaron con Michael Schumacher dominando la categoría reina del automovilismo. Lance Stroll, compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, confirmó en la presentación del AMR-23 que el heptacampeón alemán era su ídolo de la infancia.

Lo mismo contó Alex Albon en un episodio del High Performance Podcast: "Estaba obsesionado cuando era un niño. Una de mis primeras palabras fue Ferrari, a los que yo llamaba 'rari'". La pasión del anglo-tailandés no conocía límites: "Yo era un enorme fan de Michael Schumacher, de niño montaba enormes rabietas si Michael no ganaba".