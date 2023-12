Al-Khelaifi desacredita el proyecto de la Superliga: "Nosotros sabemos qué es lo mejor para el fútbol"

La Superliga está más viva que nunca después del fallo favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que establece un abuso de posición dominante de la UEFA y la FIFA en la organización de competiciones internacionales. Por eso, todo el mundo del fútbol ha alzado la voz a lo largo del día para manifestarse, incluyendo a los detractores del proyecto.

De hecho, los principales opositores a la Superliga han querido coincidir en una rueda de prensa telemática para unir fuerzas. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, y Javier Tebas, presidente de LaLiga, han estado presentes como no podía ser de otra manera, y a ellos se ha unido entre otros directivos europeos el presidente del Parin Saint-Germain y de la Asociación Europea de Clubes (ECA), Nasser Al-Khelaifi, con una intervención en contra de los planes de Superliga presentados por A22.

"He visto la resolución del Tribunal, se ha generado mucho ruido y yo no lo he entendido. Ha sido todo una exageración y entiendo que lo exageren y lo vean como una victoria. Nosotros no lo vemos así en absoluto. Vosotros los medios habéis visto la misma presentación, los mismos vídeos, las mismas personas hablando de libertades. Esto no es libertad, son ligas cerradas", comenzó criticando Al-Khelaifi, mostrando nuevamente su oposición a la nueva competición.

Según desveló el presidente de la ECA este jueves por la mañana, ya había recibido llamadas "de 40 o 50 clubes de distintas ligas" con un mensaje en común que destacó: "Sea lo que sea, esto no es un contrato legal, es un contrato social entre nosotros que tiene un valor que defendemos". Una serie de quejas que resumió en la voluntad de las partes interesadas: "Todos los clubes siguen juntos, y nos sentimos muy orgullosos de jugar en estas competiciones".

"Buscan promover una Superliga, algo que me parece muy extraño cuando un trofeo como la Champions ha demostrado ser positivo. Todo el mundo se pueden unir a la ECA, todos los clubes, sólo hay dos o tres que no están. Todas las partes interesadas están unidas con el mismo objetivo", añadió el dirigente qatarí para pasar a defender su propia labor para mejorar el fútbol actual.

"Estamos juntos con la UEFA, con las ligas, a ver qué podemos cambiar, mejorar en las competiciones nacionales y europeas. Estamos negociando, estamos en conversaciones para mejorar. No necesitamos nadie más, o reglas o normativas, porque nosotros sabemos qué es lo mejor para el fútbol", continuó Al-Khelaifi, cuestionándose los verdaderos motivos detrás de la Superliga.

"Mi primera pregunta es quién es A22, de dónde viene, cuál es su historia, cuáles son sus perfiles. Hay que hablar con gente seria. Hay dos o tres clubes que no están en la ECA. Nosotros no los amenazamos, no les hemos echado. Si quieren unirse a nosotros, serán bienvenidos. Siempre estará nuestra puerta abierta para ellos", insistió el presidente del PSG.

"La ECA nunca ha limitado la ambición, la verdad es que queremos representar a todos los clubes en competiciones abiertas, con justicia y con un buen reparto. A veces estamos de acuerdo con la UEFA y otras no. Trabajamos juntos, en seguridad, en aspectos médicos, en las competiciones, en todos. Y eso es gracias al presidente actual de la UEFA, que tiene una mentalidad abierta. No es porque el dictamen nos presione", prosiguió Al-Khelaifi.

"Todos tenemos el mismo interés, el ecosistema del fútbol europeo nadie lo puede tocar. No hay que castigar a nadie, el que se haya querido incorporar a esa competición, fantástico. Y si no, feliz viaje en tu competición. Para mí, la mejor competición de clubes del mundo es la Champions League. Si tenemos lo mejor durante años, ¿por qué hay alguien que no quiere formar parte de ello? Estamos orgullosos de formar parte de ello", concluyó su alegato el presidente de la ECA.