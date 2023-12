Ceferin se mofa de la Superliga: "Esperemos que puedan empezar lo antes posible con solo dos clubes"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha afirmado que reciben el fallo del TJUE sobre el caso de la Superliga "como una oportunidad para mejorar algunas normas", al mismo tiempo que ha querido dejar claro que "el fútbol permanece unido" contra la nueva competición europea, y se ha pronunciado sobre el nuevo formato de la Superliga.

"Me hace gracia... Este sistema que presentan hoy se acerca aún más al presentado en 2021 y que fue rechazado por todo el fútbol", ha opinado el dirigente, que cree que ahora "es una competición aún más cerrada".

Ceferin también ha dejado claro que "no vamos a tratar de detenerles" y que "pueden crear lo que quieran", y ha aprovechado para mofarse de la situación actual de la Superliga: "Esperemos que puedan empezar su fantástica competición lo antes posible con solo dos clubes".

"El fútbol no está a la venta", ha concluido el presidente del organismo rector del fútbol europeo, que en la mañana de este jueves emitió un comunicado en el que aseveraba que la decisión del TJUE "no significa un respaldo o validación a la llamada Superliga", si no que lo que hace es insistir en "un déficit preexistente dentro del marco de autorización previa de la UEFA", algo que ya se modificó en junio de 2022.