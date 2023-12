"No es fácil tener una pistola apuntándote a la cabeza", el duro testimonio del exjugador del Valencia Marcelinho Carioca tras su secuestro

Toda Brasil contuvo la respiración cuando un vídeo del exjugador estrella de Flamengo y Corinthians, Marcelinho Carioca, conocido en España por su paso por el Valencia, con la cara amoratada, se difundió en las redes sociales. Fueron en los momentos previos a su liberación tras haber sido víctima de un secuestro, sobre lo que ahora se ha pronunciado: "No es fácil tener una pistola apuntándote a la cabeza todo el rato".

Esas han sido sus palabras en una rueda de prensa junto a la Policía del estado de Sao Paulo, que ha informado de la detención de cinco personas acusadas de extorsión mediante secuestro, pues el exfutbolista tuvo que transferir unos 40.000 reales (más de 7.400 euros) a sus agresores.

La pesadilla de Carioca comenzó en la madrugada del sábado al este de Sao Paulo, cuando tres personas lo abordaron después de acercarse en coche a la casa de una amiga para entregarle unas entradas para un concierto. "Me dieron un culetazo en la cabeza y cuando entré al carro me colocaron una capucha y ya no vi nada", ha narrado.

Después, sus agresores le trasladaron junto a su amiga a una casa, donde le amenazaron con un arma, le exigieron que les revelara la contraseña de su teléfono móvil y le obligaron a enviarles dinero, pero "yo no estaba preocupado por el dinero, sino por mi vida y la de mi amiga".

"Les dije que solo quería que me soltaran, no es fácil tener una pistola apuntándote a la cabeza todo el rato", ha expresado Carioca emocionado, que ha aclarado que no tiene ningún tipo de relación sentimental con su amiga y que los secuestradores le obligaron a grabar el vídeo que se difundió en redes sociales, una práctica "común" para despistar a los investigadores, según ha confirmado la Policía brasileña.

En el vídeo, el exvalencianista aparecía con la cara amoratada y decía que "estaba en un show de samba y ahí salí con una mujer que está casada, como he sabido después, y el marido me pegó, me secuestró y me llevó", antes de pasarle el teléfono a la mujer, que confirmaba sus palabras.

La Policía de Sao Paulo recibió después una denuncia anónima que apuntaba a una casa en la que supuestamente se encontraban Carioca y su amiga, de donde fueron liberados en la tarde de este lunes.

El exfutbolista brasileño debutó en 1988 con el Flamengo, recaló después en el Corinthians y en 1997 tuvo un paso fugaz por el Valencia. Durante su trayectoria se le apodó 'Pie de Ángel' por ser un excelente lanzador de faltas, y llegó a disputar cuatro partidos oficiales con la canarinha, con la que anotó dos goles.