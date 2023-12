El exfutbolista del Valencia Marcelinho Carioca es agredido y secuestrado por el marido de su amante

Marcelinho Carioca, exfutbolista del Corinthians y Valencia, entre otros, fue agredido y secuestrado por el marido de su amante tras una fiesta, tal y como confirmaron ambos en un vídeo previo a su liberación por parte de la policía brasileña.

"Estaba en un show de samba y ahí salí con una mujer que está casada, como he sabido después, y el marido me pegó, me secuestró y me llevó", asevera el exjugador en un vídeo en el que la mujer confirma la versión de Marcelinho. "Confirmo todo lo que ha dicho, estoy casada y mi esposo le secuestró y lo mantuvo en cautiverio", añade la mujer.

Después de haber estado desaparecido, el ex futbolista Marcelinho Carioca 🇧🇷reapareció en un video, donde dice que fue secuestrado por el marido de su amante.



Ambos fueron raptados a la salida de un show en el estadio de Corinthians.



pic.twitter.com/r0XeSV0cFK — En Una Baldosa (@enunabaldosa) December 18, 2023

Poco después, una transmisión en directo del canal Record TV brasileño dio con el paradero del futbolista, que respondió a las preguntas desde dentro de un vehículo policial con el mero gesto de los pulgares hacia arriba en señal de celebración tras su liberación.

⚠️ Marcelinho Carioca siendo libertado del cativeiro e, dentro da viatura, fazendo um sinal positivo para a imprensa.



🎥 Reprodução/Record TV pic.twitter.com/SEfzYb0n4v — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) December 18, 2023

La voz de alarma fue dada por su familia después de que su vehículo fuera encontrado abandonado en São Paulo, e inminentemente se dio la orden de detención de dos personas por su supuesta implicación en el caso, investigado por el Departamento Antisecuestros de la Policía Civil de São Paulo.

El automóvil fue localizado este lunes en Itaquaquecetuba, un municipio de la zona metropolitana de São Paulo. La desaparición ocurrió la noche del domingo después de que Marcelinho Carioca, considerado uno de los ídolos históricos del Corinthians, saliera de una fiesta organizada en el estadio del club.

Un breve paso por el Valencia

El excentrocampista debutó como profesional en 1988 con el Flamengo, fichó por el Corinthians en 1994 y tuvo en 1997 un paso fugaz por el Valencia, con el que disputó solo seis partidos. Llegó a jugar cuatro partidos oficiales con la selección brasileña, con la que anotó dos goles.

En su retorno al Corinthians, Marcelinho Carioca fue uno de los artífices del título en el Mundial de Clubes de 2000 y en sus dos pasos por el equipo paulista sumó 206 goles en 427 partidos, la mayoría de tiro libre y por eso su apodo de "Pie de Ángel". Antes de su retirada, jugó también en los brasileños Santos, Vasco da Gama, Brasiliense, Santo André, en el japonés Gama Osaka y en el francés Ajaccio.