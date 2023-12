La expareja de Nalbandian denunció el acoso sexual que ha sufrido por parte del tenista: "Quería acostarse conmigo a la fuerza"

Araceli Torrado, expareja del argentino David Nalbandian, denunció al extenista por "acoso sexual, hostigamiento y violación de domicilio" tras descubrir que en su residencia había instalada una cámara en la habitación para espiarla, según declaró la modelo profesional ante la Policía en el pasado mes de noviembre.

Martín Olari Ugrotte, abogado de Alicia, explicó en Página 12, un medio de comunicación argentino, que Nalbandian había empezado a acosar a su expareja cuando ella decidió finalizar la relación durante el pasado mes de abril de este mismo año.

"¿Quieres que sea honesto? Sí, puse la cámara ese día", reconoció el propio extenista argentino en un audio que fue publicado por la prensa de su país. A raíz de esta información, Araceli Torrado pidió una orden de alejamiento a David Nalbandian y, además, solicitó la restricción de sus dispositivos móviles para conocer todas las imágenes y vídeos íntimos que, supuestamente, tiene el argentino de ella: "Me quiero quedar tranquila de que esas imágenes no están en manos de una persona depravada".

La modelo ha reconocido que ha tenido episodios de "pánico" y "ansiedad" tras finalizar la relación con David: "En una de mis últimas llamadas con él me dijo que me iba a buscar. Tuve que mudarme. Me generó pánico y ansiedad saber que me tiene en su móvil. ¿Dónde queda mi intimidad?".

Asimismo, Torrado explicó ante las cámaras de Telam Digital que Nalbandian la "grabó y filmó durante bastante tiempo como para tener imágenes privadas" de ella, de su familia y de sus amigas: "Se había estado comunicando con mis amigas y viendo lo que yo hacía. A una de ellas la empezó a acosar para preguntarle si estaba con alguien más".

Por último, Araceli recalcó los innumerables "episodios de acoso" que ha tenido que soportar durante todos estos últimos meses: "Fueron incontables las situaciones de hostigamiento y de acoso sexual que tuve que pasar. Cuando finalizo la relación, en vez de entender, él quería seguir y acostarse conmigo a la fuerza".