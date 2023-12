Kyrgios confiesa sus momentos más duros: "Tuve pensamientos suicidas"

El polémico tenista Nick Kyrgios reapareció este martes en una extensa entrevista concedida al podcast 'On Purpose', de Jay Shetty, en el que habló sin tapujos de los momentos más duros de su carrera. El australiano desgranó su trayectoria hasta la culminación de un año brillante en 2022, un complicado camino en el que la presión de los resultados le llevó a pensar en poner fin a su vida años antes de rozar la gloria en Wimbledon.

Kyrgios, finalista en el Grand Slam londinense en 2022, detalla en el pódcast el duro camino que tuvo que atravesar antes vivir el mejor curso de su carrera. En concreto apunta al año 2019, cuando, según él, tocó fondo antes de replantearse su carrera.

"Bebía todas las noches. En ese momento pensaba que era divertido, pero no lo era. Me autolesionaba. Y tenía amigos que me decían que eso no era sano y les ignoré. Jugaba contra Nadal al día siguiente. Me miraba a mí mismo y era como si no pudiera hacerlo", revela ante los micrófonos de 'On Purpose'.

Pero entonces se dio cuenta de que necesitaba un cambio, un giro radical que le permitiera reconducir su carrera "Tenía que cambiar esos hábitos. Tuve autolesiones en todas partes. Solía llevar una manga en la Pista Central de Wimbledon y nadie sabía esos problemas. Fue duro, echo la vista atrás y no sé cómo salí, era un desastre", admite.

Pero el verdadero punto de inflexión llegó en el que califica como el peor momento de su vida, cuando la presión le llevó a pensar en acabar con todo. "Estaba teniendo grandes resultados, pero ese fue el periodo más oscuro de mi vida. En el torneo de Acapulco tuve pensamientos suicidas. Estaba en el balcón del hotel y pensé en ello", afirma si tapujos en la entrevista en la que también revela sus inicios en el mundo del tenis.

"Odiaba el tenis cuando era pequeño", asegura al comentar que fue el deporte al que le apuntaron sus padres para luchar contra el sobrepeso que sufría. "Recuerdo que estaba llorando todo el día, lo odiaba, no quería estar allí. De todas formas le di una oportunidad durante un par de semana, un par de meses (...) y desde entonces mi padre y mi madre se centraron en que me dedicase al tenis".

A pesar de todo, el bad boy australiano del circuito consiguió sobreponerse y vivir una temporada 2022 en la que estuvo a un paso de pelear por el título de Wimbledon. Ahora, no ajeno a los vaivenes de su "locura", lucha por dejar atrás un 2023 marcado por las lesiones para volver a disfrutar de la raqueta tanto como hizo tras volver a encauzar su vida.