El extenista Nalbandian, denunciado por acoso sexual al espiar a su expareja con una cámara escondida en su habitación

El extenista David Nalbandian ha sido denunciado por su exnovia, Araceli Torrado, por acoso sexual, hostigamiento y violación de domicilio tras encontrar en su casa una cámara instalada para ser espiada, según defiende la modelo.

El abogado de Alicia Torrado, Martín Olari Ugrotte, explicó en Página 12 que la influencer empezó a ser acosada por el extenista cuando ella decidió terminar su relación con él, en abril de 2023, llamando a la chica insistentemente.

Además, el letrado asegura que Nalbandian pidió en repetidas ocasiones al encargado de seguridad del edificio las imágenes de las cámaras de seguridad. Sin embargo, la causa fue archivada en primera y segunda instancia por el Ministerio Público Fiscal por falta de pruebas.

Martín Olari Ugrotte afirmó en La Nación: "Para nosotros los hechos están probados. En la denuncia penal habíamos pedido medidas de prueba y medidas de protección". Y, por el contrario, el extenista aseguró que solo "quieren dinero y fama".

Una cámara escondida en su habitación

La modelo descubrió un brillo inusual y sospechoso tras una rejilla de ventilación de su habitación y, cuando fue a ver qué era, se dio cuenta de que se trataba de una cámara escondida.

El aparato, que fue desinstalado por el hermano de la modelo, estaba apuntando a la cama y conectada a internet para enviar las imágenes a un teléfono móvil.

Después de trascender esas informaciones, Olari Ugrotte y Federico Fahsbender publicaron unos audios en los que Torrado pide explicaciones a Nalbandián.

"Yo ya sé que la pusiste vos, aunque te sientas un gil y no me lo quieras reconocer. Sería mejor que me lo reconocieras porque fijate cuánto más grave lo que estás haciendo de querer hacerme creer que la cámara está de antes o que la puso otra persona", decía enfadada la modelo.

"Lo que estoy preocupado es estar bien con vos, quiero encontrarle la vuelta para hacerlo... ¿Quieres que sea honesto? Sí, la puse ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet. No se puede ver. No pude ver nada. Si te acuestas con alguien o no te acuestas con alguien, lo podés hacer ahí, afuera, en cualquier hora, cualquier día, cualquier momento. No es por eso", le contestaba el extenista.

El testimonio de la víctima

Según informa el medio Via Szeta, la modelo afirmó: "Cuando fui interpretando su accionar, decidí separarme en julio de este año. Lo que lucía como una ruptura amistosa, fue enturbiándose día a día; me reclamaba insistentemente y vigilaba mis movimientos y actividades".

"Empecé a asustarme cuando el empleado de vigilancia del edificio me confesó que Nalbandian le pedía las cámaras de seguridad para ver mis movimientos", explicó sobre sus primeras sospechas.

En cuanto a esa cámara de seguridad, Torrado explicó que en junio notó "algo extraño en la habitación" cuando se encontraba con su hermano. "Él notó un brillo extraño detrás de la ventilación interna que tiene el departamento. El terror que provocó en mí fue indescriptible: no solamente me estaban vigilando, si no que pudieron verme desnuda".