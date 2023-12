Kendall Martin, la jugadora trans del Barça vetada: "Solo la gente que no tiene ni idea puede decir que juego con ventaja"

Una de las mejores jugadoras de la cantera de la sección de baloncesto del Barça no podrá jugar con el primer equipo ni ser profesional si no hay un cambio en la normativa de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Kendall Martin es una jugadora trans que milita en el Barça CBS B, aunque no tiene la perspectiva de llegar al primer equipo mientras la Federación Internacional recomiende la no participación de las deportistas transgénero más allá de la cuarta categoría del baloncesto nacional. Aunque sí puede jugar en las competiciones regionales, no puede, por normativa, competir en ligas o torneos de la Federación Española de Baloncesto.

"No soy mejor por haber sido hombre. Si juego en un equipo que no está al nivel sí que será superior. Y además el baloncesto no es un deporte que solo se basa en el físico, hay más allá. Más la medicación, con la que el cuerpo no aguanta tanto" explica Martin en una entrevista para 'ABC'.

Las directrices de la FIBA afectaron a la jugadora nacida en 2004 el pasado verano, cuando se vio forzada a marcharse del CEEB Tordera tras lograr el ascenso para seguir en una categoría regida por la federación catalana. "No entiendo por qué en baloncesto no se puede jugar y en otros deportes sí", protesta Kendall, que empezó a jugar al baloncesto con seis años, y pasó a las categorías femeninas a raíz de empezar su transición con catorce años.

"Solo la gente que no tiene ni idea puede decir que juego con ventaja", asegura Martin, con una altura de 1,86 metros. "En algunas categorías puede ser por mi altura o por mi capacidad de salto, pero en Liga Femenina hay jugadoras igual de altas que yo".

"El basket y las compañeras que he tenido me lo han hecho más fácil. Yo ya tengo interiorizado que siempre iba a haber algo que me iba a intentar parar. Siendo trans sabes que no todos te van a decir que les parece bien, hay gente que te va a intentar joder", reconoce Kendall Martin.