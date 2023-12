Jenni Hermoso, rota de dolor tras la trágica muerte de la actriz Itziar Castro: "Te he escrito, deseando que fuera un mal sueño"

El mundo del cine en España sigue en estado de 'shock' tras conocer, durante este pasado viernes 9 de diciembre, el fallecimiento de la famosa actriz Itziar Castro, debido a un "fallo cardíaco" mientras se preparaba para realizar ensayos de natación sincronizada en la piscina municipal de Lloret de Mar (Barcelona), tal y como apuntó la directora de su agencia de representación Gabriela Defty.

"Es con profundo pesar que informamos del fallecimiento de la talentosa actriz Itziar Castro, ocurrido la pasada noche. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma. Su contribución al mundo del arte y su incansable trabajo por la igualdad y la justicia social permanecerán como un legado perdurable de su pasión y compromiso", reza el comunicado.

Este trágico acontecimiento ha trascendido lo meramente cinematográfico y se han podido observar mensajes de ánimo y apoyo a toda la familia de Itziar desde otras muchas esferas del panorama español, en la que destaca la figura de Jenni Hermoso, futbolista de la selección española de fútbol y del Pachuca Femenino.

"No puedo creerlo, es que no puedo creer que te hayas ido… Te he escrito, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero pasan las horas y no consigo imaginarme que no me contestaras. Apareciste en mi vida como un ser de luz, me protegiste, que cuidaste, me ayudaste a ser más fuerte. Me enseñaste que la vida es bonita, aunque a veces cueste verlo. Que puta injusta es la vida", recalcó Hermoso en una publicación de Twitter.

Jenni, junto a la publicación, adjuntó una foto con Itziar y aseguró que "seguirá luchando por ella", tal y como hacía la actriz: "Amiga, como me escribiste en el libro que me regalaste, tu lucha es mi lucha, siempre. Seguiré tu estela y lucharé por ti, como tú lo hacías por nosotras".