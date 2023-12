Jon Rahm se sincera tras fichar por la liga saudí de golf: "El dinero es una de las razones"

El deportista español Jon Rahm, tras hacer oficial su fichaje por la liga saudí (LIV Golf) a razón de 550 millones, rompió su silencio por videoconferencia y ante varios medios de comunicación para explicar una decisión que podría significar un antes y un después en el mundo del golf y en el circuito profesional PGA Tour.

"He tomado esta decisión pensando en mi familia", recalcó Jon nada más comenzar la videoconferencia. Asimismo, Rahm reconoció que "el dinero" fue una de las principales causas por las que aceptó la suculenta oferta: "No voy a mentir y decir que el dinero no ha sido una de las causas por las que me voy a incorporar al LIV. Pensé mucho la decisión, pero me gusta como está avanzando el golf en la liga saudí en los últimos años".

El golfista español, a pesar de realizar este "cambio tan brusco", confirmó que su "esencia" no va a cambiar y su objetivo seguirá siendo "ganar todos los grandes torneos" que tenga a su alcance. "Voy a intentar crear una historia desde cero para que otros en el futuro intenten superarla. Me motiva mucho crear esta nueva historia. Ojalá en el futuro haya niños que quieran batir marcas que yo vaya dejando", recalcó el jugador nacido en Barrika.

Otra de las razones por las que Jon Rahm aceptó la propuesta saudí es la de pertenecer a un equipo en concreto, "algo diferente" para el español: "Es muy especial, ser parte de un equipo y crear afición. Yo soy del Athletic y es más que fútbol, es una religión. Me encantaría poder crear esa afición, sería increíble, me emociona. El golf es un deporte individual, pero estoy seguro de que las victorias se disfrutan más en equipo".

No obstante, esta decisión podría poner en peligro sus futuras participaciones en la Ryder Cup y, sobre todo, su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024: "No sé si me dará o no para llegar. Me fastidió mucho perderme la cita de Tokio por la covid. Esperaré una situación donde el futuro permita que todos los jugadores del mundo pelear por la medalla de oro".