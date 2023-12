El impresionante descenso de un glaciar de Aniol Serrasolses: "Es como hacer kayak en otro planeta"

Aniol Serrasolses recorrió once kilómetros entre paredes de hielo, grietas amenazantes y rápidos hasta finalmente encontrar el equivalente en kayak al Arca Perdida para Indiana Jones o Shambhala para Nathan Drake: la cascada helada más alta del mundo, con una caída de 20 metros.

El gerundense no solo halló el lugar, sino que decidió descender por él. "Me cuesta encontrar las palabras que expliquen esta sensación. Es como hacer kayak en otro planeta. Sin duda, es el kayak más único que he hecho en mi vida", explica Serrasolses en relación a, poca cosa, lanzarse desde un glaciar en aguas árticas a bordo de su kayak.

¿Cómo puede sentirse algo así? puede preguntarse cualquier persona normal, de a pie, que en su vida tendría la valentía o la fortuna de descender por una cascada helada de 20 metros de altura en un glaciar noruego. El kayakista tiene la respuesta: "Era una sensación de estar levitando por encima del agua. Podías ver el fondo, ibas por encima de tu kayak y el agua era completamente transparente. Mirabas hacia abajo y podías ver todo".

Uno de los mejores kayakistas del planeta, que cuenta entre sus logros el Campeonato del Mundo, el North Fork Championship o el galardón a Kayakista del Año en los White Water Awards, ha resumido de esta forma sus sensaciones en esta aventura: "Somos unos afortunados de haber podido disfrutar de estos rápidos. Era increíble".