"El pobrecito blanco que corre 100 metros es como... cariño, no": la polémica explicación de Ana Peleteiro sobre el racismo y el deporte

La medallista olímpica Ana Peleteiro ha regresado al atletismo en este fin de año para perseguir su gran objetivo, que es el de convertirse en campeona mundial. Además de darlo todo en las pistas en sus entrenamientos, la gallega ha vuelto a sembrar la polémica a través de unas palabras en Entre el cielo y las nubes, el podcast de Laura Escanes.

En la charla con la influencer, la deportista hizo una broma sobre el racismo en el mundo del atletismo que ya se ha convertido en viral y ha generado numerosas críticas sobre su figura una vez más.

Ana Peleteiro aseguró que ella no sufre racismo en el mundo del deporte, y lo explicó, como es habitual en ella, sin dejarse nada en el tintero: "Es que en atletismo los negros corremos más. Entonces, en atletismo, los negros molamos". Además, aseguró que los atletas de piel blanca eran los que "se visten de negros".

Sin embargo, las palabras de la atleta no se quedaron ahí y fue mucho más allá tirando de humor y dejando una broma que no ha sentado nada bien: "El pobrecito blanco que corre 100 metros es como, 'cariño, no. No vengas'".

Y después, dejando ya las bromas a un lado, añadió que "en atletismo no hay racismo" pero sí "clasismo". "Si eres americano o eres de Burkina Faso, si viene uno de Burkina Faso y le saca 200 metros al segundo, pues le hace todo el estadio, 70.000 personas, la ola. Da igual del color que seas, la religión o del país", afirmó.

Las palabras de Ana no gustaron en las redes sociales, que se han ensañado con ella. "Ana Peleteiro demostrando su racismo y diciendo que su raza es superior a otras razas", afirmaba un usuario, mientras que otro criticó que dijese "el pobrecito blanco".

Sin embargo, otros también han salido en defensa de la atleta, asegurando que "ha dicho una verdad como un templo" o que "no es racismo, es cuestión de genética, evolución y adaptación del ser humano. Las personas de raza negra son mejores en atletismo. Punto".