El jefe del atletismo español, sobre las deportistas trans: "No se puede arriesgar una competición justa para las mujeres"

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, ha insistido este miércoles que el atletismo no puede "poner en riesgo una competición justa para las mujeres" en alusión a las deportistas transgénero, a las que pidió "proteger" en una "nueva realidad social", que tendrán que regular con "solvencia jurídica y técnica", mientras que tiene claro que llevarán un equipo "competitivo" para el próximo Mundial de Budapest, con "mucho talento" y que no renunciará a "nada".

"No se puede discriminar a nadie por ningún tipo de condición en la participación. Es distinto ver cómo integramos a los deportistas transgénero en una competición justa para las mujeres. Vamos a limitar la participación, protegiendo a las mujeres en una competición justa y vamos a trabajar para ver cómo integrarlas en la competición", ha indicado Chapado en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press.

El presidente de la RFEA ha reconocido que las entidades "no estaban preparadas para poner una normativa que no garantizase que las mujeres compitiesen de manera justa". "Toda la vida llevamos categorizando para una competición justa por edades, peso, pero ahora es una realidad social nueva a la que hay que adaptarse. No es solo la testosterona, hay condiciones musculares, óseas, que son diferentes, hay que regularlo, siempre que sea una competición justa, siempre en el alto rendimiento", agregó.

"No podemos regular sin solvencia jurídica ni técnica, ni poner en riesgo una competición justa para las mujeres. Sé que es controvertido, que no es fácil, pero son decisiones que se han tomado mayoritariamente", ha señalado sobre la normativa actual de World Athletics, que desde marzo no permite que las atletas transgénero compitan en categoría femenina en pruebas internacionales.

Acompañado por los atletas Mario García y Raquel González, la marchadora ha opinado que "todos" tienen "que tener derecho a hacer atletismo", aunque sostuvo que compiten "en diferentes condiciones" con las deportistas trans. "Es un tema muy complejo. Pero competir con esas diferencias que no encajan con el rango femenino o masculino... Es igual que cuando diferenciamos en pesos", ha valorado la subcampeona de Europa de 35 kilómetros marcha.

Además, Chapado ha reiterado su apoyo a la atleta gallega Ana Peleteiro, después de que esta expresara que apoyaba la entrada de las deportistas transgénero en el deporte, pero en el "no profesional", por la diferencia genética que cree que existe. El dirigente ha lamentado los insultos recibidos por la bronce olímpico en Tokyo 2020.

"No podemos permitir que a una atleta se la amenace por el color de su piel, a través de las redes sociales. Pedimos que no seamos tolerantes con estos comportamientos, ¿qué sociedad estamos creando? Estaríamos siendo pasivos ante acciones cercanas al delito, si es que no lo son", afirmó sobre los comentarios lanzados 'online' contra la deportista por su postura en este asunto.