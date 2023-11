Durísimas acusaciones contra el Manchester City: irá a juicio por 115 infracciones financieras

La deducción de 10 puntos de la actual edición de la Premier League al Everton sienta un peligrosísimo precedente para los intereses del Manchester City, acusado de 115 infracciones financieras en el ámbito de la Asociación Inglesa de Fútbol.

Ahora, el City y la Premier han acordado la fecha de lo que podría ser uno de los juicios deportivos más importantes de la historia del Reino Unido, y del mundo. Ambas entidades acudirán a un tribunal de justicia independiente en otoño de 2024.

El diario Daily Mail estima que la conclusión podría no producirse hasta el final de la próxima temporada (2024-2025), que es cuando expira el actual contrato del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola. Esto se debe a que la Premier League no aplica directamente este tipo de sanciones. Una vez realizada su investigación, la liga inglesa deja la revisión de la documentación y la deliberación a una comisión reguladora independiente.

Aunque la decisión de esta comisión podría llegar en junio de 2025, lo lógico y evidente sería que, en caso de que el Manchester City sea declarado culpable de todos o alguno de los cargos, los skyblues recurrieran para intentar evitar un hipotético descenso administrativo retrasando la decisión final.

Guardiola ha hablado acerca de este asunto: “somos inocentes hasta que se demuestre nuestra culpabilidad”. En referencia a su intención de renovar a pesar de una posible sanción judicial, el catalán aseguró: “Absolutamente, no me plantearé mi futuro. Hay más posibilidades de quedarme si estamos en League One que si estuviéramos en la Champions League”.