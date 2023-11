Hamilton y su reflexión más dolorosa tras otro mal año: "Ahora solo puedo perder"

El paso atrás de Lewis Hamilton, gran dominador del Mundial de Fórmula 1 entre 2014 a 2020 -con seis títulos ganados de siete posibles, ha hecho mella en la moral del británico. El último piloto que tuvo en sus manos detener al ahora invencible Max Verstappen no termina de encontrar el camino en Mercedes para volver a lo más alto, algo que le llevó a pensar en la retirada en este 2023 tras los duros momentos vivido que ahora ha confesado en una entrevista ofrecida la 'BBC'.

"Cuando tienes temporadas difíciles como esta, siempre hay momentos en los que piensas: '¿Soy yo o es el coche? ¿Aún lo tienes? ¿Se ha ido?' Porque te estás perdiendo eso, ya sabes... cuando ocurre la magia, cuando todo se junta, el coche y tú, y esa chispa, es algo extraordinario", admitió en un año en el que dudó de sí mismo y se planteó cerrar su etapa en el 'Gran Circo'.

Pero el piloto fue más allá con una profunda reflexión sobre la presión a la que se siente sometido. "Hay mucho brillo y glamour y muchos aspectos positivos, pero de ninguna manera es fácil estar en tu mejor nivel, seguir comprometido, seguir entrenando y seguir entregando. Es mucha presión".

"Estás siendo examinado todo el tiempo y estoy en un lugar de mi vida donde no hay manera de que pueda ganar. Si gano una carrera, es: 'Oh, es siete veces campeón del mundo, obtuviste 103 victorias'. Si no lo hago bien, son (críticas)... así que en este momento de la vida solo puedo perder. Seguramente hubo un período de tiempo en el que me preguntaba si quería pasar por eso", zanjó.

Pese a todo, a sus 38 años, Hamilton ha optado por levantar cabeza una vez más. "Todavía me encanta conducir. Todavía me encanta subirme al coche. Cuando arrancan el coche y tienes a toda esa gente a tu alrededor, el equipo, vas al pit lane, todavía entiendo esto. Sigo sonriendo igual que el primer día que piloté", dijo un hombre aún con el objetivo en mente de conseguir el octavo Mundial que le convertiría en el más laureado de la historia.