Disfrutar, en Barcelona, se convierte en el mejor restaurante del mundo en los The World's 50 Best Restaurants

En la madrugada de este jueves Las Vegas se ha convertido en el epicentro de la gastronomía acogiendo la 22º edición de The World's 50 Best Restaurants donde el restaurante español Disfrutar ha cumplido las espectativas de colocarse en el puesto número uno de la lista y convertirse por tanto en el mejor restaurante del mundo.

Este templo de la alta gastronomía en Barcelona que el año pasado se coronó como el segundo mejor restaurante del mundo -solo por detrás de Central, en Lima- era uno de los grandes favoritos de esta edición donde DiverXO, de Dabiz Muñoz, también resonaba como otro posible gran triunfador.

Disfrutando de sus éxitos

En los últimos años este restaurante de Barcelona no ha parado de cosechar éxitos; en 2022 y 2023 se convirtió en el mejor restaurante de España en The World's 50 Best Restaurants ocupando el tercer y segundo puesto de la lista respectivamente, el pasado mes de octubre la Real Academia de Gastronomía nombraba a Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas los mejores chefs de España, y tan solo un mes después la Guía Michlin les otorgaba su ansiada tercera estrella, convirtiéndose junto con Noor en el nuevo Tres Estrellas español.

La cocina de Disfrutar se ha convertido en todo un emblema de la gastronomía española dentro y fuera de nuestro país hasta convertirse en el mejor restaurante del mundo. "El restaurante Disfrutar, abierto desde diciembre de 2014, nace después de años de trabajo intenso en elBulli, donde Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch se conocieron y formaron profesionalmente, y después de afianzar el trabajo hecho en Compartir inaugurado en abril de 2012 en Cadaqués", explican desde el propio restaurante.

La cocina de Disfrutar

"En Barcelona la propuesta gastronómica gira entorno del menú degustación, con una cocina de estilo claramente vanguardista y donde los platos destacan por su gran personalidad, marcadamente mediterránea. En definitiva, un restaurante de cocina atrevida, divertida y moderna en busca del "gusto" como premisa principal", definen su cocina.

La propuesta de este restaurante se basa dos menús con opción a maridaje de vinos. El primero se trata de Disfrutar Classic, diseñado y compuesto por creaciones que se han convertido en "clásicas" del restaurante Disfrutar, y el segundo es Menú Disfrutar Festival, diseñado y compuesto mayormente por elaboraciones creadas durante la vigente temporada de Disfrutar. Ambos tienen un precio de 290 euros con opción a maridaje por 160 euros más.

Para ocasiones aún más especiales, si puede ser, también podemos optar por el Menú Especial Table M#01 La Mesa "Viva". Tal y como explican, se trata de una propuesta que nace fruto de la iniciativa de la diseñadora de interiores Merche Alcalà y con la cual han trabajado Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas para poder ofrecer una experiencia totalmente diferente y novedosa.

"La mesa “viva” está ubicada en la cocina de I+D del restaurante, en la planta -1 del local y solamente puede realizarse en este espacio". Este menú está pensado para un mínimo de una persona y un máximo de seis. En el caso de que lo disfruta solo una persona, el precio sería de 1050 euros, y según el número de comensales el precio va disminuyendo hasta los 390 euros por persona suponiendo que sean seis comensales.

Los otros españoles de la lista

La gastronomía española conquista el podio de los mejores restaurantes del mundo donde, siguiendo a Disfrutar, en Barcelona, Asador Etxebarri, en Axper (Vizcaya), ha alcanzado la tercera posición.

Por su parte, Dabiz Muñoz y su DiverXO caen un puesto respecto al año pasado, ocupando la cuarta posición en la lista.

En el número 14 de la lista encontramos el restaurante de Quique Dacosta en Dénia y en el puesto 28º, Elkano, en Getaria.

The World's 50 Best Restaurants 2024