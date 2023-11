Alcaraz se prepara a conciencia para luchar por todo en 2024: "He trabajado con una psicóloga que me ha ayudado"

Carlos Alcaraz ha vivido un final de temporada lejos de sus mejores sensaciones, de su mejor juego y de los buenos resultados. Su objetivo era arrebatarle a Novak Djokovic el número 1 del ránking ATP antes de acabar el año, pero desaprovechó todas las balas que le quedaban y tampoco pudo aumentar su galería de trofeos en el proceso.

El tenista murciano se ha llevado hasta seis torneos este año: los Masters 1.000 de Indian Wells y Madrid, los ATP 500 de Barcelona y Queen's y el ATP 250 de Buenos Aires, además de un 'Grand Slam', Wimbledon, en el que ganó en la final precisamente a 'Nole'. Sin embargo, no parece haber sido suficiente pese a sus 20 años, porque no le han dejado buen sabor de boca debido a las derrotas en el US Open, la gira asiática y especialmente la Copa Masters, en la que el serbio le pasó por encima.

El propio Alcaraz es consciente de la situación delicada que ha atravesado en la recta final del año. Perdió ese número 1 y no fue capaz de recuperarlo, pero al menos parece haber sido capaz de identificar los porqués de su bajón de rendimiento tras alzarse campeón en Wimbledon e intentar ponerles solución de cara a 2024, cuando espera ser más regular y encontrar cierta estabilidad.

"Debo crecer el año que viene. Darme cuenta que la temporada sigue hasta noviembre. He trabajado con una psicóloga que me ha ayudado. El de 2024 será un año exigente, con los Juegos Olímpicos después de Wimbledon. Trabajaré fuerte para darle una medalla a mi país", aseguró Alcaraz durante una rueda de prensa en Ciudad de México, reconociendo que todavía necesita avanzar y mejorar en el aspecto mental.

El español tiene previsto disputar un partido de exhibición en la capital azteca este miércoles frente al estadounidense Tommy Paul, número 13 mundial, pero parece enfocado al 100% en seguir mejorando, puliendo sus defectos y perfeccionando su técnica para arrasar con todo en 2024. Un año especial en el que podría incluso hacer pareja con Rafa Nadal en esos Juegos Olímpicos, por lo que quiere estar más que preparado.

Un Nadal del que se desconoce realmente si llegará en condiciones para disputar la cita olímpica en París, pero que parece seguir inspirando a Alcaraz. Fue preguntado sobre la tendencia de los medios de nombrarle como el sucesor de Federer, Nadal y su némesis actual Djokovic, e influenciado por sus intachables trayectorias, el murciano hizo una confesión: "Intento concentrarme en mi carrera. Mi sueño es ser considerado uno de los más grandes de la historia".

Desde luego, la fortaleza mental del jugador nacido en El Palmar sigue siendo encomiable, y si ha comenzado a trabajar más a fondo en ella, acabará siendo imparable. La necesitará, desde luego, para lograr su propósito de 'año nuevo', que no es otro que impedir a 'Nole' que gane del tirón los cuatro 'Grand Slam' del año: "Ha demostrado año tras año que está preparado para ganar los cuatro 'Grand Slams', pero aquí estamos nosotros para impedirlo junto a otros jugadores capaces de derrotarlo".