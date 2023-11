La ATP reduce el tiempo del reloj Anti-Nadal: así es el último experimento del tenis que miran con recelo los veteranos

El circuito profesional de tenis (ATP) sigue apostando por la innovación en el deporte rey de raqueta y esta semana llevará a cabo nuevas pruebas en las ATP Next Gen Finals. Entre ellas destaca una que seguro no contentará a los veteranos, la reducción del tiempo entre el primer y segundo saque de los 20 segundos actuales a los 8, lo que se conoce como el 'reloj Anti-Nadal'.

Las ATP Next gen Finals, torneo que mide a los ocho mejores tenistas de la temporada menores de 21 años, vuelve a convertirse este noviembre en banco de pruebas para el circuito profesional. Normas como la eliminación de los niños que llevaban la toalla a los jugadores, el reloj de tiempo que limita el tiempo entre puntos o la sustitución de los jueces de línea por el ojo de halcón en directo ya se han llevado a cabo tras superar el periodo experimental y ahora podría servir para aprobar una norma letal para los más veteranos del circuito.

La reducción de 20 a 8 segundos del tiempo que transcurre entre el primer servicio y el segundo podría ser difícil de encajar para jugadores como Nadal o Djokovic, los tenistas con más desgaste que aprovechan esos segundos para recuperar el aliento.

Medidas anteriores, como la inclusión de un límite máximo de 25 segundos entre punto y punto, ya fueron criticadas por el español. "Si tienes un reloj con 25 segundos para jugar, en algunas situaciones extremas no puedes esperar el mejor espectáculo posible", dijo entonces el balear, apercibido en ocasiones por superar ese límite.

Eso sí, la llegada de la nueva limitación (aún pendiente de aprobación tras la disputa del torneo de jóvenes promesas entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre) afectaría mucho más a Djokovic que a Nadal, quien prepara ahora un hipotético último año en la élite y ya mostró su poca preocupación en anteriores ocasiones.

Me puedo adaptar facilmente a eso

"Creo que no es algo bueno para el futuro del circuito. Personalmente no me preocupa. Yo no voy a jugar durante otros 10 años. Me puedo adaptar fácilmente a eso", dijo también el balear respecto a la norma de los 25 segundos entre puntos.

Más experimentos en las ATP Next Gen Finals 2023

Esa norma de la reducción de tiempo entre el primer servicio y el segundo tan solo es una de las innovaciones que se testarán en esta edición. La reducción del tamaño de la silla del juez, la cesión de estadísticas en vivo a los entrenadores y jugadores y la eliminación del calentamiento también se verán en esta edición... Que lleguen a convertirse en realidad será un debate del futuro.