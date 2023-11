Alcaraz y Nadal no cumplen los requisitos para entrar a los Juegos de París 2024, pero una carta podría salvar sus plazas

Los dos mejores tenistas españoles del momento, Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, no cumplen los requisitos de clasificación para los Juegos Olímpicos de París de 2024. Pero que no cunda el pánico, todavía les queda una vía para la clasificación, el envío de una carta oficial con la que estarán en la gran cita del deporte mundial siempre que lo soliciten.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) exige a los jugadores que quieran participar en París 2024 que hayan disputado al menos una eliminatoria en las dos últimas ediciones de la Copa Davis (2023 y 2024), algo que ni Alcaraz ni Nadal han hecho y no tendrán oportunidad de hacer antes del arranque de los Juegos.

Nadal, lesionado durante toda la temporada 2023, no llegó a tiempo para tomar partido en la fase clasificatoria de Valencia, el más optimista de sus objetivos de recuperación. El balear tampoco descartó participar en las Finales disputadas esta semana en Málaga, pero además de no haber terminado su puesta a punto 'La Armada' de David Ferrer no consiguió colarse entre las ocho mejores del mundo y sacar su billete para esta edición 2023.

Por su parte, Alcaraz tampoco llegó en buen estado físico a la ronda clasificatoria de Valencia en septiembre y no tuvo oportunidad de ayudar a España en la fase previa de febrero debido a que una invitación de la ITF otorgó al combinado español el pase directo.

La última opción de que ambos tomaran partido en una eliminatoria defendiendo los colores de España aparecía en la ronda previa del próximo febrero -después del Open de Australia-, pero una nueva invitación de la ITF anunciada este domingo volverá a impedir que la selección capitaneada por Ferrer entre en acción antes de los Juegos.

La solución para estos casos existe y ambos jugadores deberán recurrir a ella. No es otra que el envío de una carta a la ITF, a través de la Federación Española de Tenis (RFET) en la que expliquen los motivos que les han impedido participar con España. En el caso de Nadal es la lesión, en el de Carlos, las molestias de septiembre tras el US Open y la invitación de la propia ITF que le impedirá que España participe antes de los Juegos.

En principio, la clasificación para los Juegos no peligra para ninguno de los dos, que incluso podrían optar por formar dupla en el cuadro de dobles para ir a por el oro en la pista de tierra batida de París. No obstante, sí se ha visto como otros jugadores han apurado la fechas del apretado calendario para disputar la Davis y evitar problemas, como es el caso de Novak Djokovic, presente en la ronda clasificatoria de Valencia y en las Finales de Málaga.