Algo más que un partido para Xavi y para el Barça ante el Oporto

El ruido es cada vez mayor en Can Barça con la situación de Xavi Hernández, ahogado por el mal juego del equipo y los resultados desfavorables. Es por ello que la visita del Oporto es un partido importante para el técnico azulgrana, cuyo futuro no peligra pero que empieza a necesitar que la imagen del equipo mejore y, por supuesto, cerrar la clasificación para los octavos de de la Champions, que se complicó tras la derrota ante el Shakhtar en Hamburgo.

Ante los problemas, balones fuera. Tanto Joan Laporta como Xavi Hernández quisieron hacer hincapié ayer en el polémico arbitraje de Munuera Montero en el partido del Barcelona en Vallecas, reivindicando que hubo uno e incluso dos penaltis que no fueron señalados y que evitaron el triunfo azulgrana ante el Rayo.

"Lo de Raphinha creo que todos coincidimos que fue un penalti como una catedral. Y el de Lewandowski, también. Eran dos penaltis clarísimos", afirmó el presidente azulgrana. "No es excusa, tenemos que jugar mejor. Ahora, que no nos han beneficiado o nos han perjudicado errores arbitrales, también. Hasta ahora no hemos tenido suerte", dijo por su parte Xavi.

Aunque más allá de los arbitrajes, el mal juego es evidente y el Barça tiene que comenzar a solucionarlo desde hoy mismo ante el Oporto. El conjunto azulgrana tiene que ganar no solo para amarrar la clasificación, sino también para hacerlo como primero de grupo, algo vital de cara a los cruces de octavos de final.

Sin Gavi, es la hora de que Pedri y Frenkie de Jong den un paso adelante. Salidos ambos de sus respectivas lesiones, tienen que ser el faro del equipo junto a Gundogan ante las dudas que existen sobre Oriol Romeu.

Xavi apostó por las rotaciones en Vallecas y la jugada no le salió demasiado bien, y por ello ante el Oporto saldrán todos los pesos pesados. La pareja Koundé-Araujo volverá al centro de la defensa para dar solidez atrás y arriba, Raphinha, Joao Félix y Robert Lewandowski serán los encargados de los goles.

Quien se perderá el partido casi con total seguridad es Ter Stegen, cuyas molestias en la espalda ya le impidieron jugar en Vallecas, por lo que será Iñaki Peña el encargado de defender la meta azulgrana.

Eso sí, pese al runrún del entorno, Xavi asegura estar tranquilo con su situación. "Por suerte no me siento solo, porque tengo la confianza del presidente, de Deco, un cuerpo técnico que es fiel a mis creencias, son amigos además. Y aparte los jugadores. Las cosas van a ir saliendo y, si no salen, lo habremos intentado. Esto es fútbol", afirmó.

Por su parte, el Oporto se aferra a la imagen que dio ante el Barça en la ida, un partido en el que probablemente mereció algo más que el 0-1 que finalmente reflejó el marcador de Do Dragao.

El gran partido de los lusos es su dupla atacante. Evanilson lleva cuatro goles en tres partidos de esta Champions, mientras que Taremi está cuajando una floja temporada hasta el momento –3 tantos en 16 duelos–, pero ya demostró la pasada campaña que es una garantía de cara a la portería contraria.

De nuevo será duda el exmadridista Pepe, que ya se perdió el encuentro de ida. El veterano central está intentando recuperarse a tiempo de su lesión, pero será duda hasta el último momento.