El Barça se queja de los arbitrajes: "Fueron dos penaltis clarísimos"

El arbitraje español está en el punto de mira en Can Barça, desde donde han dejado claro que consideran que las últimas decisiones arbitrales han desfavorecido al FC Barcelona. "Nos han perjudicado errores arbitrales", ha señalado el entrenador culé, Xavi Hernández, al mismo tiempo que el presidente Joan Laporta ha insistido en que no se pitaron "dos penaltis clarísimos" en la visita blaugrana a Vallecas.

"No hemos tenido suerte [con los arbitrajes], ya lo dije en Vallecas", ha considerado el técnico. "No es excusa, tenemos que jugar mejor. Ahora, que no nos han beneficiado o nos han perjudicado errores arbitrales, también. Hasta ahora no hemos tenido suerte".

Laporta, por su parte, se ha referido directamente a la polémica de la última jornada, en la que el Barça reclamó dos penaltis del Rayo sobre Raphinha y Lewandowski que no concedió el colegiado: "Lo de Raphinha creo que todos coincidimos que fue un penalti como una catedral. Y el de Lewandowski, también. Eran dos penaltis clarísimos".

"Nosotros a intentar ganar, es nuestro tema, lo otro ya es agua pasada. Estamos en la pomada y vamos a por todo", ha dicho el dirigente para zanjar el tema. Además, ha aprovechado la ocasión para mostrar toda su confianza en el trabajo de Xavi: "Cerramos filas con el entrenador y su cuerpo técnico, para nosotros es un orgullo tener a un entrenador como él, siempre lo hemos dicho".

En este sentido, Laporta ha insistido en que "estamos totalmente con él y tenemos plena confianza", y ha recordado que, con el regreso de Frenkie de Jong y Pedri, "ya tiene a todos los jugadores disponibles", por lo que "tenemos muchas más soluciones de las que teníamos" hasta ahora. "En este tiempo con los lesionados ha conseguido salir adelante, lo que no era fácil", ha puesto en valor.

"Por suerte no me siento solo, porque tengo la confianza del presidente, de Deco, un cuerpo técnico que es fiel a mis creencias, son amigos además. Y aparte los jugadores. Las cosas van a ir saliendo y, si no salen, lo habremos intentado. Esto es fútbol", dijo Xavi Hernández al respecto.