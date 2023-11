El duro reproche de Modric al árbitro Cuadra Fernández: "¿Tú me puedes tratar así?"

El Real Madrid ganó los tres puntos ante el Cádiz con una goleada que le coloca líder de LaLiga, a falta del resultado del Girona, que se enfrenta este lunes al Athletic Club. A pesar de los tres tantos del conjunto blanco, en el terreno de juego también se vivió un poco de tensión.

Esta estuvo protagonizada por Luka Modric y Guillermo Cuadra Fernández, el árbitro del partido, tal y como captaron las cámaras de Movistar Plus. El futbolista del Real Madrid recriminó la actitud al colegiado hasta en varias ocasiones.

Al arrancar la segunda mitad del partido también empezó esa reprimenda del croata: "Pero yo no te he protestado nada... ¿Pero tú me puedes tratar así?".

Pasados unos segundos, y tras recibir una respuesta del colegiado que las cámaras no captaron, el veterano jugador insistió: "Te he protestado tres... Yo nunca te he faltado el respeto y yo no te puedo hablar".

No se saben los motivos reales de esta discusión, pero el enfado de Modric con Cuadra Fernández puede venir de lejos, pues él se encargó del VAR en el último Clásico y en el derbi, donde los madridistas se quejaron de varias acciones que podrían ser determinantes en el resultado.