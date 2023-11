Verstappen lidera las críticas de los pilotos al GP de Las Vegas: "Me sentí como un payaso"

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 no para de generar controversia en la parrilla. Los horarios extremos, la tentación de los casinos, el ofrecimiento de sexo gratis para los pilotos... en fin, el día a día en la 'ciudad del pecado' no termina de convencer a los protagonistas de 'El Gran Circo', y el último de ellos en clamar contra los excesos ha sido la voz cantante del Mundial, Max Verstappen, que aseguró sentirse "como un payaso" en los eventos previos al inicio de la acción.

El ya campeón de este Mundial 2023 expresó su rechazo ante toda la parafernalia montada, 'humo' que tapa lo que para él es lo verdaderamente importante: correr. "Para mí todos pueden saltarse estas cosas", dijo el piloto de Red Bull cuando se le preguntó sobre la ceremonia del miércoles en la que se subieron a un podio gigante para ser presentados. "No se trata del cantante, sino simplemente de estar ahí, pareces un payaso", dijo sobre el evento.

Esto es "99% espectáculo y 1% evento deportivo", aseveró el piloto ausente en el evento VIP organizado por Stefano Domenicali (jefe de la Fórmula 1) en el complejo hotelero Wynn's.

El triple campeón tiene claras cuáles son sus prioridades: "No tengo muchas emociones. Simplemente me gusta centrarme siempre en el aspecto del rendimiento. No me gustan todas las cosas que hay alrededor. Sé, por supuesto, que en algunos lugares son parte de esto, pero digamos que no es de mi interés", zanjó.

Las críticas del piloto estrella de Red Bull fueron más allá del espectáculo, pues tampoco se mostró satisfecho con el circuito. "Será fantástico conducir por el Strip, pero creo que el trazado en sí no es el más emocionante. Un coche de F1 es mucho más divertido con muchas curvas de alta velocidad", zanjó en unas palabras con las que expresa