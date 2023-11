Toto Wolff prohíbe a Mercedes visitar los casinos durante el Gran Premio de Las Vegas: "Yo no apuesto, y nadie lo hará"

La Fórmula 1 descansa esta semana para coger energía antes del último gran aliciente de la temporada, el debut de la icónica ciudad de Las Vegas como Gran Premio con un circuito urbano completamente nuevo. El paraíso del entretenimiento perpetuo es casi una leyenda de la cultura popular mundial, un mito escenario de películas y eventos históricos en el que sus casinos, los 122 que hay en funcionamiento, son protagonistas.

Lo serán también durante el fin de semana de la carrera, cómo no, entre otras cosas porque el trazado discurrirá entre algunos de los más famosos para darle más glamour al Gran Premio. Pero es posible que también, a lo largo de los cinco días que pasarán los equipos en la ciudad, más de un ingeniero y más de un mecánico, quién sabe un piloto, se verán tentados a probar suerte fuera de la pista.

Los aficionados disfrutarán sin duda de la ciudad y se hospedarán con probabilidad en los mismos hoteles que ofrecen los casinos, por lo que no será de extrañar que haya gente jugando y apostando incluso durante las sesiones en pista. No será el caso de Mercedes, desde luego, donde Toto Wolff se ha mostrado tajante con sus empleados y les ha prohibido acudir a cualquiera de estos recintos.

"Creo que todo el mundo está deseando que llegue el Gran Premio de Las Vegas, pero la carrera en esta ciudad es comparable a escalar el Everest, me quito el sombrero ante Liberty Media por organizar esta carrera. No creo que sea el único en la Fórmula 1 que nunca ha estado en esta ciudad, que es bastante difícil de recorrer", comenzó expresando este sábado el director de equipo de Mercedes.

Para el líder de los de Brackley, que coincide con las críticas de Bernie Ecclestone, es muy complicado encontrar el lugar de trabajo apropiado para cada trabajador de la escudería, mientras considera que es fácil distraerse con alguna visita rápida al casino: "No sabemos cómo ir del hotel al circuito y viceversa, pero estoy seguro de que encontraremos una solución. Estoy deseando que empiece la carrera".

"Como he dicho, nunca he estado en Las Vegas, pero haremos todo lo posible para asegurarnos de que todo el mundo en el equipo se mantenga alejado de los casinos", explicó el austríaco, desterrando la posibilidad de que nadie en Mercedes se pase a jugar con una confesión personal final impactante: "¡Yo no apuesto y me aseguraré de que nadie más apueste tampoco!".