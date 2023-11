La 'descarada' bienvenida de Las Vegas a la Fórmula 1: ¡sexo gratis para los pilotos!

Este fin de semana debuta en el Mundial de Fórmula 1 el Gran Premio de Las Vegas. Una fecha muy esperada, marcada en rojo en el calendario por la novedad del trazado y de la ubicación, pero sobre todo por el espectáculo y los fuegos de artificio que rodearán todo el fin de semana y que lo convertirán en una experiencia única, exclusiva y glamourosa que trascenderá el deporte.

Habrá actuaciones musicales de grandes estrellas internacionales desde el miércoles hasta el sábado; una exhibición de golf entre pilotos y profesionales; una capilla al más puro estilo Las Vegas para oficiar matrimonios durante la carrera; ofertas VIP de los propios casinos a sus visitantes; y la más descabellada de todas: sexo gratis para los pilotos.

Addison Gray y Alice Little, dos trabajadoras de uno de los más famosos burdeles de Las Vegas, el 'Chicken Ranch', han ofrecido "sexo gratis" a los pilotos de la F1 que tengan a bien visitarlas: "Cualquier piloto que quiera acelerar su corazón y celebrar la F1 conmigo y con Addison recibirá un coito 100% gratuito".

"Este mes es la fiebre de la Fórmula 1 en Las Vegas y todos estamos mentalizados para el gran evento", añadió Alice que admitió también que tendrá competencia porque muchas de sus compañeras están dispuestas a estar con los pilotos. Sin embargo, no serán los únicos tentados por las ofertas del Chicken Ranch, ya que también ofrecerán descuentos especiales para los fanáticos de la F1 que acudan al Gran Premio.

No en vano, el estado de Nevada es uno de los pocos que permiten legalmente en Estados Unidos la prostitución y por ello Las Vegas está repleta de burdeles. Otra de sus señas de identidad, más allá de los juegos de azar en los casinos, sus lujosos hoteles, sus excelentes restaurantes, una oferta de espectáculos insuperable... que bien le vale el célebre sobrenombre de 'La Ciudad del Pecado', donde incluso el 'Gran Circo' deberá aguantar la tentación.

Una iniciativa que, además, las trabajadoras sexuales aprovechan para reivindicar la ya extinta figura de las 'grid girls' o chicas de parrilla, eliminadas en 2018 por Liberty Media en una decisión polémica que agradó a unos y molestó a otros: "Los eventos han carecido del tan necesario atractivo sexual desde entonces".

"Nuestra oferta no es sólo un gesto de amor por la F1; es una invitación para que los fans se deleiten con una experiencia donde el atractivo sexual se celebra, no se deja de lado. Porque en nuestro mundo el glamour no está prohibido, ¡es la estrella del espectáculo!" apostillaron para defender una profesión eliminada por ser considerada machista las empleadas del Chicken Ranch, local que ya ofreció a los Golden Knights de la NHL una sesión gratis por ganar la liga.