Las intenciones de Carlos Sainz si gana en Las Vegas: "Además de salir de fiesta, deberíamos jugar y quizá una ronda de póquer"

El Gran Premio de las Vegas que se disputa este fin de semana es uno de los más esperados por los amantes de la Fórmula 1, puesto que, además, es la primera vez que se celebra. En él estará Carlos Sainz pilotando su Ferrari, con el que intentará buscar la victoria. En caso de lograrlo, el español ya tiene claro qué es lo que quiere hacer para festejarlo.

En estos días previos, el madrileño ha declarado que si gana lo celebrará por todo lo alto al más puro estilo Las Vegas: "Nunca he estado en Las Vegas. Creo que si ganamos, además de salir de fiesta, deberíamos ir, probablemente a jugar también. Hay que intentar probar más suerte, si somos capaces de ganar la carrera, quizá el día pueda acabar aún mejor. Sino podemos jugar una ronda de póquer".

Además, el piloto de Ferrari ha mostrado su lado más cinéfilo y ha reconocido que Resacón en Las Vegas es su una de sus películas favoritas: "Todavía hay veces que la sigo viendo. Cuando estoy aburrido en el avión, la pongo y siempre me echo unas risas. Creo que ya han pasado diez años desde que se hizo la película, a veces me hace sentir viejo al ver que ya tiene diez años, pero es realmente buena".

Su compañero de equipo, Charles Leclerc, sí que ha estado en la ciudad estadounidense, donde coincidió con otro piloto, Daniel Riccardo, con quien disfrutó de una gran fiesta.

"Yo he estado una vez, con Daniel, me encontré con él y salimos de fiesta como locos. Tenemos grandes recuerdos, pero esta vez no se tratará de ir de fiesta, quizá el sábado noche, pero el vuelo a Abu Dabi es bastante pronto. Eso sí, creo que si hacemos doblete, encontraremos tiempo para salir un rato, hay muchas opciones allí", explicó el piloto monegasco.